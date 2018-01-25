Alacakları ödenmediği için sözleşmelerini tek taraflı feshederek kenti terk eden Ufuk Budak ve Çağrı Ortakaya ile yeniden anlaşma sağlandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bir süre önce alacakları ödenmediği için sözleşmelerini tek taraflı feshederek kenti terk eden Ufuk Budak ve Çağrı Ortakaya ile yeniden resmi sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde Ufuk Budak'la 6 aylık, Çağrı Ortakaya ile 1.5 yıllık resmi sözleşme yaptı. İki futbolcu, sözleşmeyi imzaladıktan sonra yeniden takımla antrenmana çıktı.

Teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde Grandmedical Manisaspor maçının hazırlıklarını sürdüren futbolcular, kültür fizik, kısa pas ve taktik ağırlı çift kale maç yaptı.



Samsunspor'da kayyum tehlikesi

Antrenmanı takip eden Samsunspor Divan Kurulu Başkanı Tarık Özdal ise, basın mensuplarına, Samsunspor Olağanüstü Kongresi'ne bir gün kalmasına rağmen halen aday çıkmadığını söyledi.

Samsunspor'un sportif anlamda sıkıntılı günler yaşadığına işaret eden Özdal, şunları dile getirdi:

"Yönetim anlamında da sıkıntılı günler yaşarsak Karadeniz'in incisi Samsunspor'a hiç yakışmaz. Samsunspor'a sahip çıkacak bir yönetim oluşmasını istiyoruz. Samsunlu iş adamlarımıza ve Samsunspor sevdalılarına bir çağrı yapıyorum, lütfen Samsunspor'u sahipsiz bırakmayın. Yoksa mahkeme süreci başlayacak ve Samsunsporumuzu kayyuma devretmek zorunda kalacağız."