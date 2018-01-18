Karadeniz ekibinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan için anma programı düzenlendi

Samsunspor kafilesinin 29 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirenler, 2 bin öğrencinin yer aldığı programla anıldı.



Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989'da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitiren teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan için Samsun'da anma programı düzenlendi.



Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsunspor iş birliğiyle uygulamaya konulan "Bu şehrin çocukları Samsunsporludur" projesi kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen anma programına, Samsun Valisi Osman Kaymak, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, futbolcular, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, taraftarlar ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı.



Mehmet Akif Ersoy ve Gazipaşa İlkokulu ile Ticaret ve Sanayi, Gazi ve Kılıçarslan Ortaokullarından gelen yaklaşık 2 bin öğrenci, Samsunspor formaları ve bayrakları ile törende yer aldı. Alışveriş merkezinde "Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısı eşliğinde Samsunspor'un kaza yapmadan önceki takım kadrosunun bulunduğu büyük afiş açıldı. Programda "20 Ocak 1989 unutmadık, unutmayacağız" yazan afişler de yer aldı.



Anma töreninde konuşan Vali Kaymak, Samsunspor'un kentin ortak paydası olduğuna işaret etti.



Samsunspor'un 29 yıl önce kötü günler geçirdiğini hatırlatan Kaymak, "Bugün de Samsunspor ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyor. Biz bu ekonomik sıkıntıların aşılması için kampanya başlattık. Samsunlular gerçekten büyük bir destek veriyor ama yeterli değil. Maalesef amacımıza halen ulaşamadık, istenilen parayı halen toplayamadık. Hem oyuncularımızın alacaklarını vereceğiz hem de transfer tahtasının açılmasını sağlamalıyız. Aksi takdirde 2. devrede zor günler bizi bekliyor." şeklinde konuştu.



İş adamlarına seslenen Kaymak, "Kağıt toplayarak geçimini sağlayan Kibar amcayı örnek alın. O elinden gelen her şeyi yapıyor ama imkanı olup da halen destek olmayan iş adamlarımız! Bugün Samsunspor'un aynen kazadaki gibi kara günü, lütfen şehrin takımına sahip çıkın. İnşallah bu günleri aşarsak Samsunspor'u şaşaalı ve ihtişamlı günlerine beraber getiririz." ifadelerini kullandı.