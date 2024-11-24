Samsunspor ve Alanyaspor haftayı beraberlikle kapattı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

Maçın 18. dakikasında Samsunspor'da, sağ kanattan Dimata'nın ceza sahasına yaptığı ortada, Emre Kılınç kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin yanından auta çıktı. 29. dakikada ise Alanyaspor'un atağında Augusto, ceza sahasına ortasını yaptı. Makouta, kafa vuruşunu yaparak topu kaleye yönlendirmek istedi fakat top üstten auta gitti.

Ev sahibi ekip, 35. dakikada öne geçti. Ani gelişen atakta Emre Kılınç’ın pasında topla buluşan Dimata, ceza sahasında defanstan sıyrılarak sert bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu:1-0

Maçın ilerleyen dakikalarında Samsunspor’un atağında Zeki Yavru’nun pasında bomboş pozisyondaki Sonar Aydoğdu’nun kötü vuruşu ise yandan auta gitti.

İlk yarı 1-0'lık Samsunspor üstünlüğüyle sona erdi. Bu arada, Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen ve Futbol Direktörü Fuat Çapa, geçen yıl takımın teknik direktörlüğünü yapan Markus Gisdol’a plaket ve çiçek takdim etti.

ALANYASPOR İKİNCİ YARIDA BERABERLİĞİ YAKALADI

İkinci yarıya hızlı başlayan Alanyaspor, 46. dakikada eşitliği yakaladı. Janvier’in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Cordova, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

58. dakikada Alanyaspor, korner atışı kazandı. Janvier’in ceza sahasına ortasında Lima kafayla topu kaleci Okan Kocuk’un üzerine gönderdi, ancak Zeki Yavru, topu çizgiden çıkardı.

78. dakikada, Alanyaspor’un atağında Cordova’nın pasında Hwang, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Hwang’ın sert vuruşu, kalecinin eline çarparak oyun alanına geri döndü.

SON DAKİKADA OKAN KOCUK’UN KURTARIŞI

Maçın son anlarında Alanyaspor, 90+4’te bir korner kazandı. Rony’nin kullandığı kornerde, Lima iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Okan Kocuk son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi ve her iki takım haftayı 1’er puanla kapattı.