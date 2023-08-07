Samsunspor'da bir transfer daha! Olivier Ntcham ile anlaşma sağlandı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'da yeni sezon için transfer çalışmaları sürüyor.

Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Okan Kocuk gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren kırmızı-beyazlılarda bir transferde daha mutlu sona ulaşıldı.

Yılport Samsunspor, son olarak İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Swansea City'de forma giyen Kamerunlu Olivier Ntcham ile anlaşmaya vardı. Açıklama, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'dan geldi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra kaldığımız yerden çok daha iyi bir şekilde başlamayı planlıyoruz. Artık bizim de bir taklacı şahinimiz olacak. Uçtu, uçtu, Ntcham uçtu demeye çok az kaldı. Müjde, salı günü inşallah Samsun'da showtime olacak." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra kaldığımız yerden çok daha iyi bir şekilde başlamayı planlıyoruz.



Artık bizimde bir taklacı şahinimiz olacak...



Uçtu, uçtu, Ntcham uçtu demeye çok az kaldı...



Müjde, salı günü İnşallah Samsun'da showtime olacak... pic.twitter.com/HNItShk9QC — Yüksel YILDIRIM (@YY_Samsun) August 6, 2023

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Ntcham'ın yarın Samsun'a geleceği öğrenildi. Ntcham, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.