Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, bu sabah kayyum heyetine istifasını sundu. Kırmızı-beyazlı takımın başına Altyapı Koordinatörü Besim Durmuş getirildi.

Spor Toto 1'inci Ligi ekiplerinden Samsunspor’da Balıkesirspor yenilgisinin ardından teknik direktör Engin İpekoğlu, bu sabah kayyum heyetine istifasını sundu. İstifayı kabul eden kayyum heyeti takımın başına Altyapı Koordinatörü Besim Durmuş’u getirdi.



Engin İpekoğlu’nun istifasını değerlendiren kayyum heyeti başkanı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, "Bir süreçten geçiyoruz. Beklemediğimiz yenilgi ile karşı karşıya geldik. Yenebileceğimiz rakibe karşı oynadık ama istediğimiz sonucu elde edemedik. Bu sabah Engin İpekoğlu hocamız istifa etti. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Her teknik adamda olduğu gibi takım istediği sonuçları alamaz, takımla kan uyuşmazlığı gibi şeyler olur ve başarısız olabiliriz. Bu anlamda Engin hocamıza teknik adamlık yaşamında başarılar diliyoruz" dedi.



Basın mensuplarının Engin İpekoğlu’nun ardından yeni bir antrenör arayışının olup olmadığı sorusu üzerine Karayılmaz, "Bununla ilgili toplantımız var. Sabahtan beri bu konuyu burada gündeme getiriyoruz. Besim hocamız bizim altyapı koordinatörümüzdür. Bu işi yapabilecek yetenekte de bir arkadaşımızdır. Dolayısıyla bunu yönetim kurulumuz ile birlikte karar vereceğiz. Hemen kendisine rica ettik. Şu krizi hemen aşalım. Samsunspor hiçbir yerde antrenörsüz ve teknik adamsız kalmaz" diye konuştu.



Öte yandan Samsunspor hafta sonu kendi evinde karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde Altyapı Koordinatörü Besim Durmuş yönetiminde başladı. Düz koşu ile başlayan idman daha sonra 5’e 2 ve taktik idman ile son buldu.