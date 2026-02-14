Samsunspor'da Thomas Reis dönemi sona erdi

Samsunspor, 2024/2025 sezonunda göreve getirdiği ve takımı lig üçüncüsü yaparak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdı.

Samsunspor Kulübü, takımın teknik direktörü Thomas Reis ile vedalaştığını resmen duyurdu. Kırmızı-beyazlı yönetim, ayrılık kararını ve gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Thomas Reis'in görev süresi boyunca sergilediği vizyon ve çalışma disiplinine dikkat çekildi. Özellikle Avrupa kupalarına katılım sürecindeki katkısının altı çizilen veda mesajında şu ifadelere yer verildi:

"2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz. Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur. Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz"

