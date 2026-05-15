Samsunspor’da yaprak dökümü! 4 yıldızla birden yollar ayrılıyor

Samsunspor'un yazılı açıklamasına göre; Zeki Yavru, Soner Gönül, Lubomir Satka ve Olivier Ntcham'ın kulüple olan mevcut sözleşmeleri sona erdi. Kırmızı-beyazlı takımın bu dört oyuncusu, Göztepe karşısında oynanacak mücadelede son kez sahaya çıkacak.

Karadeniz temsilcisi, futbolcuların yanı sıra yardımcı antrenör Boa Morte'nin de takımdan ayrılacağını duyurdu. Kulüp, veda edecek isimlere hem ligde hem de Avrupa'daki katkılarından dolayı maçtan hemen önce plaket takdim edecek.

TRİBÜNLERE VEDA ÇAĞRISI

Yönetim, taraftarları bu anlara tanıklık etmeleri ve oyunculara hak ettikleri vedayı yaşatmaları için stadyuma çağırırken, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yarın formamızı büyük aidiyetle taşıyan, mücadeleleri, karakterleri ve Atatürklü armaya verdikleri emekle ailemizin unutulmaz fertleri olan kaptan Zeki, Soner, Satka ve Ntcham ile yardımcı antrenörümüz Boa Morte, son kez sahaya bizimle çıkacak. Maç öncesinde kulübümüze hem ligde hem de Avrupa'da kattıkları değer ve verdikleri emek adına kendilerine plaket takdim ederek teşekkür edeceğiz. Bu özel ana tüm tribünlerimizin de tanıklık etmesini istiyoruz. Yıllar boyunca aynı heyecana, aynı sevince, aynı mücadeleye ortak olduğumuz sporcularımızla son kez bir araya gelmek onlara hak ettikleri vedayı hep birlikte yaşatmak için tüm taraftarlarımızı maç öncesinde tribündeki yerlerini almaya davet ediyoruz. Birbirinden kıymetli sporcularımıza ve yardımcı antrenörümüze yakışan vedayı hep birlikte yapalım."