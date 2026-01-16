Samsunspor'un Avrupa'daki rakibi belli oldu!

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle Türkiye'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki tek temsilcisi Samsunspor'un son 16 play-off turundaki rakibi ve maç takvimi netleşti.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden tek takım konumundaki Samsunspor, kura sonucunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile eşleşti.

RÖVANŞ SAMSUN YENİ 19 MAYIS STADYUMU'NDA

Kırmızı-beyazlı ekip, tur mücadelesinin ilk ayağını 19 Şubat'ta deplasmanda oynayacak. Turun kaderini belirleyecek rövanş karşılaşması ise 26 Şubat Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Samsunspor'un Shkendija engelini aşması durumunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de belirlendi. Temsilcimiz turu geçtiği takdirde, 27 Şubat'ta yapılacak kura çekimi ile son 16 turunda Rayo Vallecano veya Shakhtar Donetsk takımlarından biriyle eşleşecek.

İŞTE EŞLEŞMELERİN TAMAMI

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda oluşan diğer eşleşmeler şu şekilde sıralandı:

Shkendija - Samsunspor

KuPS Kuopio - Lech Poznan

Noah - AZ Alkmaar

Zrinjski - Cristal Palace

Jagiellonia - Fiorentina

Drita - Celje

Sigma Olomouc - Lausanne-Sport

Omonoia - Rijeka

