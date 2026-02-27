Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Rayo Vallecano oldu

UEFA Konferans Ligi 2025/26 sezonunda yoluna devam eden Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi, gerçekleştirilen kura çekimiyle netlik kazandı. Temsilcimiz bu turda Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Rayo Vallecano oldu
Yayınlanma:

UEFA Konferans Ligi 2025/26 sezonu son 16 turu kuraları, UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren Samsunspor'un bu turdaki eşleşmesi de kura çekiminin ardından belli oldu.

Kuraya göre Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi Rayo Vallecano olarak belirlendi.

KARŞILAŞMA TARİHLERİ NETLEŞTİ

Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte maç takvimi de duyuruldu. Samsunspor, Rayo Vallecano eşleşmesindeki ilk maçına 12 Mart tarihinde çıkacak. Tur atlayacak takımın belli olacağı rövanş mücadelesi ise 19 Mart'ta oynanacak.

Sokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini bıçakladıSokak ortasında dehşet! Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini bıçakladıYurt
Şanlıurfa Karaköprü'de göçük: Toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldıŞanlıurfa Karaköprü'de göçük: Toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldıYurt
samsunspor uefa konferans ligi
Günün Manşetleri
34 kişi hakkında iddianame düzenlendi
İşsizlik oranı ocak ayında yüzde 8,1'e yükseldi
Türkiye’nin kredi notu 8 yıl sonra yükseldi
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında yüzde 34,07 arttı
Muğla'da 'yanıltıcı bilgi' operasyonu
Pakistan Afganistan'a savaş ilan etti
Hangi illerde yarın okullar tatil?
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Çok Okunanlar
1 milyon 750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu 1 milyon 750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Yarın 8 saat elektrikler olmayacak: Kesinti programı açıklandı Yarın 8 saat elektrikler olmayacak: Kesinti programı açıklandı
Sevdiğim Sensin 3 bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle Sevdiğim Sensin 3 bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!