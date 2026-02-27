Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Rayo Vallecano oldu

UEFA Konferans Ligi 2025/26 sezonu son 16 turu kuraları, UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren Samsunspor'un bu turdaki eşleşmesi de kura çekiminin ardından belli oldu.

Kuraya göre Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi Rayo Vallecano olarak belirlendi.

KARŞILAŞMA TARİHLERİ NETLEŞTİ

Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte maç takvimi de duyuruldu. Samsunspor, Rayo Vallecano eşleşmesindeki ilk maçına 12 Mart tarihinde çıkacak. Tur atlayacak takımın belli olacağı rövanş mücadelesi ise 19 Mart'ta oynanacak.