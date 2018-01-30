Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un transfer gündeminde olan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, Konya'ya geldi.
Konya Havalimanı'nda Atiker Konyasporlu yetkililerce karşılanan Eto'o'ya, yeşil-beyazlı taraflarlar havalimanında sevgi gösterisinde bulundu.
Özel araçla havalimanından ayrılan Eto'o'nun yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda taraftarların önünde sözleşme imzalaması bekleniyor.
Atiker Konyaspor'un transfer gündeminde olan Eto'o, Konya'ya geldi
Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un transfer gündeminde olan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, Konya'ya geldi.