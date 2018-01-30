Bursa'da toprak kayması: 120 kişi tahliye edildi
Bursa'da toprak kayması: 120 kişi tahliye edildi
İdlib’te konvoyumuza saldırı
İdlib’te konvoyumuza saldırı
Alkana köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi
Alkana köyü terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi
PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı
PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı

Samuel Eto'o Konya'da

Atiker Konyaspor'un transfer gündeminde olan Eto'o, Konya'ya geldi

Samuel Eto'o Konya'da

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un transfer gündeminde olan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, Konya'ya geldi.

Konya Havalimanı'nda Atiker Konyasporlu yetkililerce karşılanan Eto'o'ya, yeşil-beyazlı taraflarlar havalimanında sevgi gösterisinde bulundu.

Özel araçla havalimanından ayrılan Eto'o'nun yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda taraftarların önünde sözleşme imzalaması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig #sözleşme #atiker konyaspor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.