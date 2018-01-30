Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Harunustaspor Kulübü, futbolcu Ömer Faruk Kıroğlu'nu kripto olarak bilinen sanal para ile transfer etti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Harunustaspor Kulübü, 22 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Kıroğlu'nu kripto para "Bitcoin" ile kadrosuna kattı.



Kulüp başkanı Haldun Şehit, kulübün adını duyurmak amacıyla futbolcuya, 2 bin lira değerindeki sanal para 0.0524 "Bitcoin" ve ayrıca 2 bin 500 lira teklif etti.



Toplam 4 bin 500 liralık teklifi kabul eden Ömer Faruk, sezon sonuna kadar Harunustaspor'a imza attı. Futbolcu, daha sonra takımla çalışmalara başladı.

Şehit, gazetecilere yaptığı açıklamada, yenilikçi bir kulüp olduklarını belirterek, "Türkiye'de ve dünyada ses getirmek adına bir şekilde ülkenin de tanıtımını yapmak için böyle bir şeye karar verdik. İnşallah hepimize hayırlı olur. Kulübümüz şampiyonluk için mücadele ediyor. Bu şampiyonluk yolunda da sevgili Faruk kardeşimiz bize inşallah katkı sunacak. Bitcoin transferi inşallah bize şampiyonluğu getirmiş olur." diye konuştu.

Transferin hem Türkiye'de hem de dünyada bir ilk olduğunu dile getiren Şehit, "Profesyonel olarak yapılmış olsaydı televizyonlarda duyulurdu. Amatör olarak da diyebiliriz, biz ilk olduk. Bunun için de gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Futbolcu Ömer Faruk Kıroğlu da sanal parayla transferine dikkati çekerek, "Benim için de dünya için de bir ilk oldu. Yenilikçi bir kulübüz. Yeniliklere de açık bir insanım. İki taraf için de hayırlı olsun." şeklinde konuştu.