Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor, bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta sadece bir galibiyet elde edebildi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor, bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta sadece bir galibiyet elde edebildi.



Ligde oynadığı 26 maçta 8 galibiyet elde ederek düşme potasında yer alan yeşil-beyazlılar, geride kalan haftalarda özellikle dış sahada istediği performansı bir türlü gösteremedi.



Deplasmanda 14 maç oynayan Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmalarda sadece ikinci haftada konuk olduğu Beşiktaş Sompo Japan'ı 94-91 mağlup etmeyi başardı.



Dün deplasmanda karşılaştığı Eskişehir Basket'e 86-75 mağlup olan yeşil-beyazlıların dış sahalardaki galibiyet hasreti 13 maça çıkmış oldu.



"İç saha maçlarındaki performansı deplasmanlara yansıtamadık"



Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç saha maçlarındaki performansı deplasmanlara yansıtamadıklarını söyledi.



Güneş, maçların çoğunda rakipleriyle başa baş oyun ortaya koymalarına rağmen istedikleri sonuçları alamadıklarını vurgulayarak, "Deplasmanlarda bir türlü arzu ettiğimiz skorları alamadık. Şanssızlıklar bir türlü yakamızı bırakmadı." dedi.



Ligde kalan 4 maçın 3'ünü iç sahalarında oynayacaklarını anımsatan Güneş, "Saha ve seyirci avantajı bizden yana. Bunu en iyi şekilde değerlendirerek parkeden galip ayrılacak ve ligde kalmayı başaracağız. Kolay olamayacak ancak bu zorluğun üstesinden geleceğimize inancımız tam." diye konuştu.