Saran’dan Conceiçao itirafı: “O gün irade koydum, bugün vazgeçtim”

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, teknik direktör konusu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Saran, uzun süredir gündemde olan Portekizli çalıştırıcı Sérgio Conceiçao defterini kapattıklarını duyurdu.

Saran, yaptığı açıklamada, “Artık bu saatten sonra Conceiçao olmaz. Ben geldiğim takdirde hoca yoksa hemen yerli hoca ile anlaşacağız. O gün Conceiçao dediğimde irade koymaya çalıştım.” ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran, 29 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı açıklamada Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayını resmen duyurmuş ve tercihini Sérgio Conceiçao’dan yana koymuştu.

O dönemde, Jose Mourinho’nun ayrılığının ardından kulübün “genlerine uygun, hırslı ve heyecan verici bir karakter” anlayışına uygun isim olarak Conceiçao’yu işaret eden Saran, adaylığını güçlü biçimde ortaya koymuştu.

