Saran’dan Conceiçao itirafı: “O gün irade koydum, bugün vazgeçtim”

Saran, yaptığı açıklamada, “Artık bu saatten sonra Conceiçao olmaz. Ben geldiğim takdirde hoca yoksa hemen yerli hoca ile anlaşacağız. O gün Conceiçao dediğimde irade koymaya çalıştım.” ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran, 29 Ağustos 2025 tarihinde yaptığı açıklamada Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayını resmen duyurmuş ve tercihini Sérgio Conceiçao’dan yana koymuştu.

O dönemde, Jose Mourinho’nun ayrılığının ardından kulübün “genlerine uygun, hırslı ve heyecan verici bir karakter” anlayışına uygun isim olarak Conceiçao’yu işaret eden Saran, adaylığını güçlü biçimde ortaya koymuştu.