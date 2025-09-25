Saran’dan flaş hamle: Fenerbahçe’nin kasasına koyduğu miktar belli oldu

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran’ın, kendisi ve yöneticilerin kulübün kasasına koyacağı rakam belli oldu. Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Saran’ın mali tabloları dengelemek için attığı ilk adımları kamuoyuyla paylaştı.

Çelikler’in aktardığına göre Sadettin Saran, kulübün acil nakit ihtiyacını karşılamak için toplam 50 milyon Euro ayırdı. Bunun 40 milyon Euro’sunu bizzat başkanın, 10 milyon Euro’sunu ise yönetim kurulu üyelerinin sağladığı ifade edildi.

KASA KOLAYLIĞINA İLK DESTEK BAŞKANDAN

Fenerbahçe’de uzun süredir gündemde olan borç yükü, Saran’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla yeniden tartışma konusu oldu. Çelikler’e göre Saran, kulübün kısa vadeli ödeme sıkıntılarını gidermek için şahsi servetinden ciddi bir kaynak aktardı. Yönetim kurulu da bu sürece destek verdi.

Çelikler ayrıca, “Beklenenden daha fazla borç olduğu da bugün yarın açıklanabilir” diyerek kulübün mali yapısındaki sorunların sanılandan daha derin olabileceğini vurguladı.

OYUNCULARDA MAAŞ ENDİŞESİ

Çelikler’in dikkat çektiği bir diğer konu ise futbolcuların tavrı oldu. İddiaya göre Jhon Duran, Asensio ve Ederson gibi oyuncular, seçim sonrası eski yöneticileri arayarak maaşlarının ödenip ödenmeyeceğine dair endişelerini dile getirdi.

Çelikler, bu bilgiyi yalnızca duyum olarak aktarmadığını, hem Ali Koç cephesi hem de Sadettin Saran cephesiyle teyit ettirdiğini belirtti.

