Sarı-lacivertliler açıkladı: Efsane isim yuvaya yardımcı antrenör olarak döndü!
Fenerbahçe, futbolculuk döneminde sarı-lacivertli formayı terleten Hollandalı spor adamı Dirk Kuyt'ın, teknik direktör İsmail Kartal'ın birinci yardımcı antrenörlüğüne getirildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklama ile yeni görevlendirme kamuoyuyla paylaşıldı.
Fenerbahçe'nin resmi duyurusunda, Kuyt'ın geçmişteki katkılarına ve kulüple olan bağına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
"Futbolculuk kariyerinde kulübümüzün şampiyonluğunda önemli rol üstlenen, profesyonelliği, çalışkanlığı ve mücadeleci karakteriyle taraftarımızın sevgisini ve takdirini kazanan Dirk Kuyt, yuvasına geri döndü. 120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, Dirk Kuyt’ı Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz."
Kulüp binasında gerçekleştirilen resmi imza töreni, geniş bir yönetim kadrosunun katılımıyla tamamlandı.
Törende Başkan Vekili Barış Göktürk ve Genel Sekreter Mahmut Uslu hazır bulundu. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Özbağı, Önder Fırat ve Savaş Adalet ile Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinden Feridun Geçgel ve İsmail Balcı da imza törenine eşlik eden isimler arasında yer aldı.