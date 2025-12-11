Sarı-Lacivertliler Avrupa’da meydan okuyor! Brann - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Norveç'e konuk oluyor. Sarı-lacivertli ekip, kendisiyle aynı puanda bulunan Norveç temsilcisi Brann ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki kaderini belirleyecek olan bu zorlu mücadele, bugün Norveç'teki Brann Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşma, Türkiye saatiyle 23:00'te başlayacak.
Futbolseverler, Brann-Fenerbahçe karşılaşmasını TRT 1 kanalından şifresiz olarak izleyebilecekler.
Mücadeleyi, Fransız hakem Willy Delajod yönetecek.
TAKIMLARIN SON DURUMU NASIL?
Lig aşamasında geride kalan 5 haftanın ardından Brann ve Fenerbahçe, 8'er puanla lig tablosunun birbirine yakın sıralarında yer alıyor. Brann 19. sırada, Fenerbahçe ise 20. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe son 5 resmi maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak istikrarlı bir grafik çizdi. Sarı-Lacivertliler, son üç maçında (Başakşehir, Galatasaray, Ferencvaros) berabere kaldı.
Brann ise son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Norveç temsilcisi, iç sahada oynadığı maçlarda iyi bir performans sergilemesiyle dikkat çekiyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Brann: M. Dyngeland – D. De Roeve – F. Knudsen – E. Helland – V. Dragsnes – T. Pedersen – E. Kornvig – J. Sörensen – U. Mathisen – N. Holm – N. Castro
Fenerbahçe: Ederson – Mert Müldür – M. Skriniar – J. Oosterwolde – A. Brown – İsmail – Fred – D. Nene – A. Talisca – Kerem – Y. En-Nesyri