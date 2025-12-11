Sarı-Lacivertliler Avrupa’da meydan okuyor! Brann - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki kaderini belirleyecek olan bu zorlu mücadele, bugün Norveç'teki Brann Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 23:00'te başlayacak.

Futbolseverler, Brann-Fenerbahçe karşılaşmasını TRT 1 kanalından şifresiz olarak izleyebilecekler.

Mücadeleyi, Fransız hakem Willy Delajod yönetecek.

TAKIMLARIN SON DURUMU NASIL?

Lig aşamasında geride kalan 5 haftanın ardından Brann ve Fenerbahçe, 8'er puanla lig tablosunun birbirine yakın sıralarında yer alıyor. Brann 19. sırada, Fenerbahçe ise 20. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe son 5 resmi maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak istikrarlı bir grafik çizdi. Sarı-Lacivertliler, son üç maçında (Başakşehir, Galatasaray, Ferencvaros) berabere kaldı.

Brann ise son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Norveç temsilcisi, iç sahada oynadığı maçlarda iyi bir performans sergilemesiyle dikkat çekiyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Brann: M. Dyngeland – D. De Roeve – F. Knudsen – E. Helland – V. Dragsnes – T. Pedersen – E. Kornvig – J. Sörensen – U. Mathisen – N. Holm – N. Castro

Fenerbahçe: Ederson – Mert Müldür – M. Skriniar – J. Oosterwolde – A. Brown – İsmail – Fred – D. Nene – A. Talisca – Kerem – Y. En-Nesyri