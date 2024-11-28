Sarı-Lacivertliler Fransa’da şov yaptı: Neptunes 3-0 mağlup!

Nantes’taki Mangin Beaulieu Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, setleri 25-18, 25-21 ve 25-23’lük skorlarla kazanarak rakibine üstünlük sağladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, grubundaki üçüncü maçından da galip ayrılarak yenilgisiz bir şekilde liderlik koltuğunda yer aldı. Sarı-lacivertliler, bu performansıyla taraftarlarına büyük gurur yaşattı ve kupaya olan iddiasını bir kez daha ortaya koydu.