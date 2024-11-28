Sarı-Lacivertliler Fransa’da şov yaptı: Neptunes 3-0 mağlup!

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu’nun 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Fransa temsilcisi Neptunes’i set vermeden 3-0 mağlup etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sarı-Lacivertliler Fransa’da şov yaptı: Neptunes 3-0 mağlup!
Yayınlanma:

Nantes’taki Mangin Beaulieu Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, setleri 25-18, 25-21 ve 25-23’lük skorlarla kazanarak rakibine üstünlük sağladı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, grubundaki üçüncü maçından da galip ayrılarak yenilgisiz bir şekilde liderlik koltuğunda yer aldı. Sarı-lacivertliler, bu performansıyla taraftarlarına büyük gurur yaşattı ve kupaya olan iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

Polisten kaçmak için dağa saklandılar, kaçamadılar!Polisten kaçmak için dağa saklandılar, kaçamadılar!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

fenerbahçe voleybol
Günün Manşetleri
PKK/YPG operasyonu
Çin Büyükelçisi Liu Shaobin Galatasaray’ı ziyaret etti
AVM işçilerinden işverene çağrı
Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi'nden Doğu Perinçek'e ziyaret
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti
Çin Büyükelçisi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşecek
Erdoğan'dan, Bahçeli'nin Öcalan çağrısıyla ilgili açıklama
"Teğmenlerin yarın neler yapabileceklerini kim bilebilir?"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkesle ilgili açıklama
Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin Öcalan'la görüşme talebiyle ilgili açıklama
Çok Okunanlar
Cinayet suçlusunun kaçışı çarşı gezisinde sona erdi Cinayet suçlusunun kaçışı çarşı gezisinde sona erdi
Polisten kaçmak için dağa saklandılar, kaçamadılar! Polisten kaçmak için dağa saklandılar, kaçamadılar!
Sarı-Lacivertliler Fransa’da şov yaptı: Neptunes 3-0 mağlup! Sarı-Lacivertliler Fransa’da şov yaptı: Neptunes 3-0 mağlup!
Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti
Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı