Sarı-lacivertlilerde sakatlık krizi! Muriqi en az 2 hafta yok

SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

Yıldız ismin tedavi süreciyle ilgili spor medyasında farklı öngörüler dile getiriliyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Muriqi'nin yeşil sahalardan en az 1 ay uzak kalması bekleniyor.