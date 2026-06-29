Sarı-lacivertlilerde sakatlık krizi! Muriqi en az 2 hafta yok
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Vedat Muriqi, takım çalışmalarında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti ve taraftarı korkuttu. Oyuncunun sahalardan uzak kalacağı süreye göre sarı-lacivertli yönetimin hücum hattı için alternatif bir transferi bitirmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz haftalarda 15,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Kosovalı tecrübeli golcü, antrenman sırasında adalesinde şiddetli bir ağrı hissetti.
Saha kenarındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kalan futbolcu, derhal kapsamlı sağlık kontrollerine alındı.
SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?
Yıldız ismin tedavi süreciyle ilgili spor medyasında farklı öngörüler dile getiriliyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Muriqi'nin yeşil sahalardan en az 1 ay uzak kalması bekleniyor.
Öte yandan A Spor kaynaklı haberlerde ise oyuncunun en az 2 hafta forma giyemeyeceği ifade edildi.
Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 21 Temmuz tarihinde Kadıköy'de Górnik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.
Lukas Podolski'nin sahibi olduğu Polonya ekibiyle oynanacak turun rövanş karşılaşması ise 28 Temmuz'da Polonya'da gerçekleştirilecek.
Bu kritik viraj öncesi Muriqi'nin sakatlığının beklenenden daha uzun sürmesi ihtimaline karşı Fenerbahçe yönetimi alternatif planını hazırladı.
Yönetimin, böyle bir senaryoda Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'nin transfer sürecini hızlandırması bekleniyor.