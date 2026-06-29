Sarı-lacivertlilerde sakatlık krizi! Muriqi en az 2 hafta yok

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Vedat Muriqi, takım çalışmalarında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti ve taraftarı korkuttu. Oyuncunun sahalardan uzak kalacağı süreye göre sarı-lacivertli yönetimin hücum hattı için alternatif bir transferi bitirmesi bekleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Sarı-lacivertlilerde sakatlık krizi! Muriqi en az 2 hafta yok - Resim: 1

Geçtiğimiz haftalarda 15,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Kosovalı tecrübeli golcü, antrenman sırasında adalesinde şiddetli bir ağrı hissetti.

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Sarı-lacivertlilerde sakatlık krizi! Muriqi en az 2 hafta yok - Resim: 2

Saha kenarındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kalan futbolcu, derhal kapsamlı sağlık kontrollerine alındı.

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Sarı-lacivertlilerde sakatlık krizi! Muriqi en az 2 hafta yok - Resim: 3

SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

Yıldız ismin tedavi süreciyle ilgili spor medyasında farklı öngörüler dile getiriliyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Muriqi'nin yeşil sahalardan en az 1 ay uzak kalması bekleniyor.

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Sarı-lacivertlilerde sakatlık krizi! Muriqi en az 2 hafta yok - Resim: 4

Öte yandan A Spor kaynaklı haberlerde ise oyuncunun en az 2 hafta forma giyemeyeceği ifade edildi.

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Sarı-lacivertlilerde sakatlık krizi! Muriqi en az 2 hafta yok - Resim: 5

Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında 21 Temmuz tarihinde Kadıköy'de Górnik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.

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Sarı-lacivertlilerde sakatlık krizi! Muriqi en az 2 hafta yok - Resim: 6

Lukas Podolski'nin sahibi olduğu Polonya ekibiyle oynanacak turun rövanş karşılaşması ise 28 Temmuz'da Polonya'da gerçekleştirilecek.

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Sarı-lacivertlilerde sakatlık krizi! Muriqi en az 2 hafta yok - Resim: 7

Bu kritik viraj öncesi Muriqi'nin sakatlığının beklenenden daha uzun sürmesi ihtimaline karşı Fenerbahçe yönetimi alternatif planını hazırladı.

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Sarı-lacivertlilerde sakatlık krizi! Muriqi en az 2 hafta yok - Resim: 8

Yönetimin, böyle bir senaryoda Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'nin transfer sürecini hızlandırması bekleniyor.

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fenerbahçe Vedat Muriqi