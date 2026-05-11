Sarı-lacivertlilerden taraftara müjde! Eyüpspor maçında ücretsiz bilet

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşma için bilet planlamasını duyurdu. Belirlenen kontenjan dahilinde, kadınlar ve 18 yaşından küçük taraftarlar bu mücadeleyi ücretsiz olarak takip edebilecek.

BİLET BAŞVURULARI O TARİHTE BAŞLIYOR!

Ücretsiz bilet tanımlama işlemleri, www.fenerbahce.org internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. İşlemler, 12 Mayıs Salı günü saat 13.00 itibarıyla sitede bulunan 'Taraftar' başlığı altındaki 'Bilet Talebi Formu' sekmesinden yapılmaya başlanacak.

Bilet yüklemeleri, başvuru yapılan günün mesai bitiminin ardından taraftarların hesaplarına yansıtılacak. Saat 17.00'ye kadar sisteme girilen talepler aynı gün içinde işleme alınırken, saat 17.00'den sonra yapılan başvuruların değerlendirilmesi bir sonraki güne devredilecek.

KİMLER BEDAVA BİLET ALABİLECEK?

Kulüp tarafından bilet tanımlamasına ilişkin katılım koşulları da detaylı bir şekilde paylaşıldı. Kadın taraftarlar için uygulamada herhangi bir yaş sınırı aranmıyor. 18 yaş altı bilet tanımlamasından ise 17 Mayıs 2008 ve sonrasında doğmuş olan, 18 yaşını doldurmamış taraftarlar yararlanabilecek.

Uygulamadan faydalanabilmek için taraftarların e-bilet sistemine kayıtlı olmaları gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin geçerli e-bilet süresine sahip olması ve Fenerbahçe logolu Passo Taraftar Kartı bulundurması zorunlu tutuluyor.