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Sarıyer'de Saffet Akkoyun yeniden başkan seçildi

Sarıyer'de yapılan olağanüstü genel kurulda Saffet Akkoyun yeniden başkanlığa seçildi.

Sarıyer'de Saffet Akkoyun yeniden başkan seçildi

TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de yapılan olağanüstü genel kurulda Saffet Akkoyun yeniden başkanlığa seçildi.

Sarıyer Kulübü Eyüp Odabaşı Yönetim Binası'nda gerçekleştirilen kongrede tekrar başkanlığa seçilen Saffet Akkoyun'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Ferhat Göçer, Ünal Kaya, Hüseyin Kızıltuğ, Atilla Günorta, İsmail Geçim, Arif Odabaşı, Ali Koray Büyükasar, Cem Aydın, Zafer Öztürk, Ogün Kargın, Ahmet Derviş Çetin, Mustafa Kemal Sahlepcioğlu, Erol Alp Sucu, Sinan Demirci


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 2. Lig #sarıyer #Saffet Akkoyun #futbol
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