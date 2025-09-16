Sarıyer Spor ile Sarıyer İçecek el ele: Anlamlı sponsorluk anlaşması imzalandı

Sarıyer Spor Kulübü ile Sarıyer İçecek arasında önemli bir iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Sarıyer İçecek, kulübün 2025–2026 sezonunda forma sırt sponsoru oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sarıyer Spor ile Sarıyer İçecek el ele: Anlamlı sponsorluk anlaşması imzalandı
Yayınlanma:

Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Emre Yaldız, yapılan anlaşmanın kulüp açısından çok değerli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Sarıyer’in adını taşıyan, şehrimizin simgesi olmuş bir markayla aynı yolda buluşmak bizim için çok kıymetli. Hem kulübümüzün ihtiyaçlarını karşılamaya hem de gençlerimize daha güçlü bir gelecek sunmaya destek olacak bu sponsorluk, adımıza yakışır bir birliktelik oldu. Sarıyer’in martısı, denizi ve tarihiyle anlam bulan kimliğimiz, Sarıyer İçecek’in lezzetleriyle birleşti. Bizlere güvenip destek oldukları için Sarıyer İçecek ailesine ve özellikle Sayın Hüseyin Karadayı’ya teşekkür ediyorum. Bu güçlü iş birliğiyle takımımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum.”

Sarıyer Spor ile Sarıyer İçecek el ele: Anlamlı sponsorluk anlaşması imzalandı - Resim : 1

“ORTAK DEĞERLERDE BULUŞTUK”

Sarıyer İçecek Medya İletişim Müdürü Hüseyin Karadayı da anlaşmanın sadece bir sponsorluk olmadığını, aynı zamanda ortak değerlerin buluşması olduğunu vurguladı: “Sarıyer, bizim için sadece bir semt adı değil; deniziyle, martısıyla, tarihiyle ve kültürüyle büyük bir değer. Sarıyer İçecek olarak biz de bu değeri markamızın lezzetlerinde yaşatıyoruz. Sarıyer Spor Kulübü ile sırt sponsorluğu anlaşmamız, sadece bir sponsorluk değil, ortak değerlerimizin buluşmasıdır. Böylesine köklü bir kulübün yanında olmak bizler için gurur verici. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz ve bu iş birliğinin Sarıyer’e, kulübümüze ve taraftarlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum.”

Sarıyer Spor ve Sarıyer İçecek arasında imzalanan bu anlaşma, yalnızca sahadaki başarıya değil, aynı zamanda kente ve taraftarlara değer katacak yeni projelerin de başlangıcı olarak görülüyor. Ortak hedef, Sarıyer adını en iyi şekilde temsil etmek ve sporcular ile taraftarlara daha güçlü bir gelecek sunmak.

Sarıyer Spor ile Sarıyer İçecek el ele: Anlamlı sponsorluk anlaşması imzalandı - Resim : 2

Haftanın fırsatları ŞOK’ta: 17-23 Eylül indirimli ürünler listesi açıklandıHaftanın fırsatları ŞOK’ta: 17-23 Eylül indirimli ürünler listesi açıklandıMarket
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladıSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladıGündem
sarıyer
Günün Manşetleri
Can kaybı 65 bine dayandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme
SGK’dan yerli ilaç hamlesi
Türkiye’den ilk tepki Vatan Partisi’nden geldi
Konut satış verileri belli oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı
8’i görevde 15 şüpheli için gözaltı kararı
İsrail Gazze’de kara harekatı başlattı
23 ilde sağanak, havalar soğuyor!
Çok Okunanlar
23 ilde sağanak, havalar soğuyor! 23 ilde sağanak, havalar soğuyor!
Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi
Hangi banka en çok kazandırıyor? Hangi banka en çok kazandırıyor?
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?
AJet’ten büyük kampanya! AJet’ten büyük kampanya!