Sarıyer Spor ile Sarıyer İçecek el ele: Anlamlı sponsorluk anlaşması imzalandı

Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Emre Yaldız, yapılan anlaşmanın kulüp açısından çok değerli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Sarıyer’in adını taşıyan, şehrimizin simgesi olmuş bir markayla aynı yolda buluşmak bizim için çok kıymetli. Hem kulübümüzün ihtiyaçlarını karşılamaya hem de gençlerimize daha güçlü bir gelecek sunmaya destek olacak bu sponsorluk, adımıza yakışır bir birliktelik oldu. Sarıyer’in martısı, denizi ve tarihiyle anlam bulan kimliğimiz, Sarıyer İçecek’in lezzetleriyle birleşti. Bizlere güvenip destek oldukları için Sarıyer İçecek ailesine ve özellikle Sayın Hüseyin Karadayı’ya teşekkür ediyorum. Bu güçlü iş birliğiyle takımımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyorum.”

“ORTAK DEĞERLERDE BULUŞTUK”

Sarıyer İçecek Medya İletişim Müdürü Hüseyin Karadayı da anlaşmanın sadece bir sponsorluk olmadığını, aynı zamanda ortak değerlerin buluşması olduğunu vurguladı: “Sarıyer, bizim için sadece bir semt adı değil; deniziyle, martısıyla, tarihiyle ve kültürüyle büyük bir değer. Sarıyer İçecek olarak biz de bu değeri markamızın lezzetlerinde yaşatıyoruz. Sarıyer Spor Kulübü ile sırt sponsorluğu anlaşmamız, sadece bir sponsorluk değil, ortak değerlerimizin buluşmasıdır. Böylesine köklü bir kulübün yanında olmak bizler için gurur verici. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz ve bu iş birliğinin Sarıyer’e, kulübümüze ve taraftarlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum.”

Sarıyer Spor ve Sarıyer İçecek arasında imzalanan bu anlaşma, yalnızca sahadaki başarıya değil, aynı zamanda kente ve taraftarlara değer katacak yeni projelerin de başlangıcı olarak görülüyor. Ortak hedef, Sarıyer adını en iyi şekilde temsil etmek ve sporcular ile taraftarlara daha güçlü bir gelecek sunmak.