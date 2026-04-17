Satrançta dünya rekoru: Yağız Kaan Erdoğmuş 2700 ELO puanına ulaşan en genç sporcu oldu

Monaco Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen "Nesillerin Çatışması III" organizasyonu, dünya satranç tarihini değiştiren bir rekora sahne oldu. Milli sporcu Büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, eski Dünya Satranç Şampiyonu Veselin Topalov ile karşılaştığı mücadelede üstün bir performans sergileyerek dünya satrancının elit oyuncuları arasına adını yazdırdı. Erdoğmuş, topladığı puanlarla 2700 ELO barajını aştı ve bu dereceye ulaşan en genç sporcu unvanını elde ederek dünya rekoru kırdı.

ESKİ DÜNYA ŞAMPİYONUNA KARŞI 4-1'LİK ÜSTÜNLÜK

Monaco’da gerçekleştirilen organizasyon kapsamında masa başına geçen genç Büyükusta, eski dünya şampiyonlarından Veselin Topalov karşısında baştan sona etkili bir oyun ortaya koydu. Turnuva boyunca aldığı başarılı sonuçlarla mücadeledeki skorunu 4-1'e taşıyan Erdoğmuş, uluslararası derecelendirme sistemi olan ELO'da 2700 puan sınırını başarıyla geçti.

ÇİNLİ BÜYÜKUSTANIN REKORUNU TARİHE GÖMDÜ

GM Yağız Kaan Erdoğmuş'un 2700 ELO puanına ulaşmasıyla birlikte dünya satrancında yeni bir dönem başladı. Daha önce 15 yaşındayken 2700 ELO barajını geçen Çinli Büyükusta Wei Yi’ye ait olan rekor, Erdoğmuş'un performansı ile el değiştirdi. Genç sporcu, bu istatistikle satranç tarihinde 2700 ELO'ya ulaşan en genç isim unvanının yeni sahibi oldu.

Kırdığı dünya rekorunun yanı sıra ulusal ölçekte de bir ilke imza atan genç yıldız, aynı zamanda Türk satranç tarihinin bugüne kadar ulaştığı en yüksek seviyeye yerleşti. Türkiye Satranç Federasyonu, elde edilen bu tarihi sonucun ardından resmi bir açıklama yayımladı.

Federasyonun açıklamasında, "Milli sporcumuzu bu tarihi başarısından dolayı tebrik eder, Türk satrancına ilham veren bu yükselişin artarak devam etmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.