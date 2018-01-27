Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen “Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası” sona erdi. 81 ilden 2 bin 810 sporcunun katıldığı şampiyona ‘En büyük satranç organizasyonu’ olarak tarihe geçti. Tören, Afrin’de operasyondaki Mehmetçiğe selamla başladı

Edirne’den Ardahan’a, yurdun dört bir yanından 2 bin 810 sporcu Antalya’daki bu dev şampiyonda kıyasıya yarıştı. Bir hafta boyunca hamleler Türkiye şampiyonluğu için yapıldı.



Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen, “Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası” sona erdi.



Ülkemizin satranç şampiyonları için ödül töreni yapıldı. Törenin açılışında, Afrin’de terör örgütlerini temizleyen Mehmetçiğe selam gönderildi...



27 kategoride yapılan ödül töreninde şampiyonların mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi.



Sporcuların aileleriyle birlikte katılımıyla şampiyona, ‘en büyük satranç organizasyonu’ olarak tarihe geçti. Toplam da, 293 sporcu milli takım havuzuna girdi.



Şampiyonlar, satrancın hayatlarına kattı değeri Ulusal Kanal’a anlattı.



Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, yeni hedeflerini anlattı.



HABER: DEVRİM DÖNMEZ

KAMERA: MESUT TÖRÜN



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