Savcılıktan Sadettin Saran ile ilgili açıklama

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın, özel bir laboratuvarda test yaptırdığı ve sonucun negatif çıktığı yönünde basında yer alan haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Başsavcılık, söz konusu iddialara açıklık getirmek amacıyla dosyadaki mevcut duruma ilişkin bilgi paylaştı.

TEK GEÇERLİ BELGE ADLİ TIP KURUMU'NDAN

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, medyaya yansıyanın aksine, soruşturma dosyasına ulaşmış herhangi bir taraf bilirkişi raporunun bulunmadığı vurgulandı. Savcılık, sürecin tek bir resmi rapor üzerinden yürütüldüğünü belirtti.

Soruşturmanın gizlilikle sürdürüldüğünün altının çizildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan 2025/265190 sayılı soruşturması kapsamında; TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan şüpheli Saadettin Saran hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin “özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı “ şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de; ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır. Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolik materyal incelemesine dair tek rapor kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu’nun hazırlamış olduğu rapordur . Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir."