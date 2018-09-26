Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, deplasmanda Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Schalke 04, ligin 5. hafta mücadelesinde Schwarzwald-Stadı'nda Freiburg'a konuk oldu.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi Freiburg, 52. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Ligde henüz puan elde edemeyen Schalke 04, son sırada kaldı. Freiburg ise 7 puanla 9'uncu sıraya yükseldi.
Bayern Münih ilk puanını kaybetti
Bundesliga'da lider Bayern Münih, Allianz Arena'da ağırladığı Augsburg karşısında 48. dakikada Arjen Robben'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Augsburg, 86. dakikada Felix Götze'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.
Sezonun ilk puan kaybını yaşayan Bavyera temsilcisi, 13 puanla liderliğini korurken, Augsburg ise 5 puanla 12'nci sırada yer aldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.