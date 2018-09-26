UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Schalke 04, deplasmanda Freiburg'a 1-0 yenildi. Schalke 04, Bundesliga'nın 5. haftasında henüz puanla tanışamadı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, deplasmanda Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray'ın rakiplerinden Schalke 04, ligin 5. hafta mücadelesinde Schwarzwald-Stadı'nda Freiburg'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi Freiburg, 52. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Ligde henüz puan elde edemeyen Schalke 04, son sırada kaldı. Freiburg ise 7 puanla 9'uncu sıraya yükseldi.



Bayern Münih ilk puanını kaybetti

Bundesliga'da lider Bayern Münih, Allianz Arena'da ağırladığı Augsburg karşısında 48. dakikada Arjen Robben'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Augsburg, 86. dakikada Felix Götze'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Sezonun ilk puan kaybını yaşayan Bavyera temsilcisi, 13 puanla liderliğini korurken, Augsburg ise 5 puanla 12'nci sırada yer aldı.

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