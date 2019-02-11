Dünya futbol tarihine adını yazdıran Manchester United'ın unutulmaz futbolcularından Scholes, teknik direktör oluyor. Scholes, İngiltere 4. ligi ekibi Oldham Athletic'i yönetecek.

İngiltere 4. Futbol Ligi takımlarından Oldham Athletic takımının teknik direktörlüğüne Paul Scholes'u getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere Milli Takımı formasını 66, Manchester United formasını ise 718 kez giydiği kariyerini 2012-13 sezonu sonunda noktalayan Scholes ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.



Daha önce Manchester United'ın 23 yaş altı ve A takımında antrenörlük görevi yapan 44 yaşındaki Scholes, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.



Paul Aaron Scholes, 16 Kasım 1974'te İngiltere'nin Salford şehrinde dünyaya geldi. Dünyaca ünlü futbolcu, 1,68 boyunda. Usta oyuncu orta sahada sağ ayağıyla gösterdiği başarılarla ün saldı.