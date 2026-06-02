Seçime saatler kala Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye flaş çağrı!

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında iki büyük santrfor transferinde son aşamaya geldiklerini müjdeleyerek seçim öncesi gövde gösterisi yaptı.

Sarı-lacivertli taraftarların en çok merak ettiği forvet transferi konusunda net konuşan Aziz Yıldırım, iki büyük isimle bitme noktasına geldiklerini müjdeledi. Yıldırım, transfer operasyonunun detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"İki oyuncuyla görüşüyoruz (Vedat Muriqi ve Guirassy), son aşamaya geldik. Bu konulara girince oyuncunun fiyatı artıyor. Biri için şu andaki mevcut yönetim rakamı belirlemiş. Kulübe soruyoruz; o beyefendi de (başkan adayı Hakan Safi) gidip görüşeceğim diyor. Sordum kulübüne, 'gelen giden yok' dediler. Yarın veya seçimden sonra isimleri söyleyebiliriz. Ama iki tane santrfor kesin gelecek."

LOOKMAN İÇİN FLAŞ SÖZLER! "İYİ Kİ ALMAMIŞLAR..."

Gündemdeki Ademola Lookman iddialarına da değinen Yıldırım, mevcut futbol aklını şu sözlerle eleştirdi:

"Ademola Lookman... Bütün sayfalar yazdı. Merak ettim, izledim. Hakikaten iyi oyuncu ama kenar oyuncusu. Fenerbahçe'nin ihtiyacı ise santrfor. 40 milyon euro diyorlar, bu işi bilmiyorlar, iyi ki almamışlar."

SAMANDIRA’YA "EFSANE" OPERASYONU: KUYT, DZEKO VE VOLKAN DEMİREL!

Teknik direktör kararlarını seçimden sonra açıklayacaklarını belirten Aziz Yıldırım, yerli ya da yabancı formülüne açık olduklarını söyledi. Yıldırım’ın asıl dikkat çeken hamlesi ise Samandıra’ya kulüp ruhunu geri getirmek üzerine oldu. Yıldırım konuya dair şu ifadeleri kullandı:

"Kuyt, Dzeko ve Volkan Demirel gibi bu kulübün ruhu olan eski oyuncuların Samandıra'ya katılmasını istiyoruz. Üç eski oyuncuyu oraya getireceğiz ki yeniden o ruhu yaratalım. Alex'i istesem, ihtiyaç varsa getiririm. Görev verebilecek bir pozisyon varsa veririz. Yeni dönemde futbol aklımız ise Oğuz Çetin ve yönetimden birkaç isim olacak."

BİRLEŞME ÇAĞRISI!

Aziz Yıldırım, adaylardan Hakan Safi'ye seslenerek birlik beraberlik mesajı verdi ve birleşme çağrısında bulundu:

"Hakan Safi’ye daha önce yaptığım birleşme çağrısını buradan yineliyorum. Ben liderim, başkanlık yapmaya gelmiyorum"

"MOURINHO KONUSUNDA PİŞMANLIĞIM YOK, DEĞERİNİ BİLEMEDİLER"

Geçmiş döneme dair Jose Mourinho eleştirilerinde bulunan efsane başkan, şu şekilde konuştu:

"Şampiyonlar Ligi'nden elendik, Jose Mourinho'ya oyuncu almadılar. O gittikten sonra 4-5 tane oyuncu aldılar, sonra seçime mecbur kaldılar. Mourinho konusunda pişmanlığım yok. Obradovic ne ise Mourinho da odur. Şimdi Perez seçilirse Real Madrid'in başına geçiyor. Dünyanın en iyilerinden biri ama faydalanamadık. Ben başkan olsaydım onu saha dışına çıkarmazdım; 'Sen işine bak, saha dışıyla biz ilgileniriz' derdim"

DURSUN ÖZBEK HAKKINDA ŞOK İDDİA! "BİZİM ŞAMPİYON OLMAMIZ LAZIM DEMİŞ"

Türk futbolundaki lobiler ve menajerlik sistemine de savaş açan Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı:

"Bir kulüp başkanı (Dursun Özbek) federasyon başkanına gidip, 'Bizim şampiyon olmamız lazım' demiş. Böyle bir şey olamaz ya! Geçmişte bana da 'Sen sakin ol, biz her türlü yardımı yapacağız' dediler, kabul etmedik."

Konuşmasının sonunda her yerin menajer pazarı haline geldiğini ve sosyal medya ortaklığıyla kulüplerin karıştırılmak istendiğini belirten Yıldırım, şu sözlerle konuşmasını noktaladı:

"8 senede menajerlik sistemi çok acayip bir yere gitmiş. Sosyal medyadan kulüpleri karıştırmaya kimsenin hakkı yok. Devlet bu konuya kesinlikle el atmalı"