Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında patlayıcıyla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 5-7 Ekim tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig ile amatör liglerde oynanacak tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağı ifade edildi.



Açıklamada, isteyen kulüplerin siyah kol bantları ile sahaya çıkabileceği belirtildi.

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