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Şehitler için futbol maçlarında saygı duruşunda bulunulacak

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında patlayıcıyla düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

Şehitler için futbol maçlarında saygı duruşunda bulunulacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 5-7 Ekim tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig ile amatör liglerde oynanacak tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, isteyen kulüplerin siyah kol bantları ile sahaya çıkabileceği belirtildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #batman #gercüş ilçesi #şehitler #futbol
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