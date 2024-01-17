Selçuklu’nun dev enerji yatırımında sona gelindi

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 47 bin metrekare alana kurulan güneş enerji santralinin belediyenin tüm tesislerinin elektrik ihtiyacını büyük oranda karşılayacağını ifade etti.

Selçuklu Belediyesi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemleri alanındaki çalışmalarını büyük yatırımlar ile sürdürüyor. Bu çerçevede geçtiğimiz yıllarda başlatılan GES projelerinin en büyüğü olan Bağrıkurt Mahallesi GES projesinde sona yaklaşıldı.





“7 BİNİN ÜZERİNDE PANELİMİZ VAR VE 3,6 MW’LİK BİR ENERJİ GÜCÜNE SAHİBİZ”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kısa süre içerisinde devreye alınması planlanan tesiste incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi olarak her zaman çevreye duyarlı projeler ürettiklerini söyledi. Selçuklu’ya yenilenebilir ve çevreci bir yatırımı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Bağırkurt Mahallemizdeki yenilenebilir enerji sistemini 47 bin metrekarelik bir alana kurduk. Burada 7 binin üzerinde panelimiz var ve 3,6 mw’lik bir enerji gücüne sahibiz. Daha önce idari binamızın çatısında oluşturduğumuz 120 kw’lik GES, Tropikal Kelebek Bahçemizin hemen yanında oluşturduğumuz 360 kw’lik GES ve Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizin üzerinde bulunan 70 kw’lik GES ile birlikte bu alanda üreteceğimiz enerjiyle toplamda bütün belediyemizin elektrik enerji ihtiyacının yüzde 75’ini hatta 80’e varan kısmını inşallah artık yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamış olacağız. Bu çok büyük bir miktar. Bir yandan bu projemizle doğaya katkı sunacağız. Diğer yandan da belediyemizin ekonomik anlamda önemli giderlerinden bir tanesi enerji gideri, bunu artık tamamen güneşten elde etmiş olacağız. İnşallah tesisimizi çok kısa bir süre içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Şu anda fiziki imalatlar tamamlandı, onay süreçleri devam ediyor. Bu süreç de tamamlandıktan sonra buradaki tesisimizi devreye alacağız” dedi.

“ÇEVREYE DUYARLI PROJELER ÜRETİYORUZ”

Meydan Mahallesi’nde de yeni planladıkları bir GES alanı olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı, “Oradaki yapacağımız GES imalatı ile birlikte inşallah artık belediyemizin bütün idari binalarında, sosyal tesislerinde, spor tesislerinde ve bütün parklarımızda kullandığımız enerjinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmiş olacağız. Bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Büyük bir projeyi artık tamamlama aşamasına gelmiş durumdayız. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman çevreye duyarlı projeler üretiyoruz. Sıfır Atıkla ilgili, karbon ayak izinin azaltılmasıyla ilgili çok önemli projeler yürütüyoruz. Tabii ki yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, bu üretimlerin yapılması da bunun önemli bir parçası. İnşallah bu yatırımlarımızı en güçlü şekilde bundan sonra da devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.