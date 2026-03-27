Semih Kılıçsoy, A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım kadrosuna geçti

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları için belirlenen aday kadrosunda yer alan Semih Kılıçsoy, takımın Romanya ile oynadığı karşılaşmanın ardından Ümit Milli Takım kampına geçiş yaptı. Genç oyuncunun kadro değişimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları için A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen Semih Kılıçsoy, dün Romanya ile oynanan karşılaşmanın ardından Ümit Milli Takım aday kadrosuna geçiş yaptı. 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine gidebilmek için Hırvatistan ile grup liderliği mücadelesi veren ve maç fazlasıyla 1. sırada yer alan Ümit Milli Takımımız, rakibiyle 31 Mart'ta deplasmanda kritik öneme sahip bir müsabakaya çıkacak. Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacak maç TSİ 18.30'da başlayacak"