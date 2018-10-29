Milli sporcu Semih Saygıner, Fransa'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.

Milli sporcu Semih Saygıner, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.



Fransa'nın La Baule kentinde düzenlenen organizasyonunun yarı finalinde Güney Koreli Jae-Ho Cho'ya yenilen Semih Saygıner, kupada üçüncülüğü Belçikalı Frederic Caudron ile paylaştı.



Milli bilardocu, dünya klasmanında da 3. sıraya yükseldi.



Dünya Kupası'nda Alman Martin Horn altın, Jae-Ho Cho da gümüş madalya kazandı.



