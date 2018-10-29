Hatice Cengiz'den Trump’a çağrı
Hatice Cengiz'den Trump’a çağrı
Beyaz Saray'dan Kaşıkçı açıklaması
Beyaz Saray'dan Kaşıkçı açıklaması
Rusya'dan flaş açıklama
Rusya'dan flaş açıklama
Canan Karatay Ulusal Kanal'a konuştu
Canan Karatay Ulusal Kanal'a konuştu

Semih Saygıner'den bronz madalya

Milli sporcu Semih Saygıner, Fransa'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.

Semih Saygıner'den bronz madalya

Milli sporcu Semih Saygıner, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Fransa'nın La Baule kentinde düzenlenen organizasyonunun yarı finalinde Güney Koreli Jae-Ho Cho'ya yenilen Semih Saygıner, kupada üçüncülüğü Belçikalı Frederic Caudron ile paylaştı.

Milli bilardocu, dünya klasmanında da 3. sıraya yükseldi.

Dünya Kupası'nda Alman Martin Horn altın, Jae-Ho Cho da gümüş madalya kazandı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #semih saygıner
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.