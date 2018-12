Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, "Şenol Güneş, bu takım için bu kulüp için gerçekten çok büyük işler yaptı. Deyim yerindeyse bizim için bir baba gibi." DEDİ.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş için övgü dolu sözler sarf etti.



BJK TV'ye konuşan Hutchinson, "Şenol Güneş için sadece olumlu şeyler söyleyebilirim. Çok başarılı bir teknik direktör. Bu takım için bu kulüp için gerçekten çok büyük işler yaptı. Deyim yerindeyse bizim için bir baba gibi." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'a transfer olduğu süreci anlatan Kanadalı oyuncu, "Çok heyecanlıydım. Türkiye'ye gelmeyi, böylesine büyük bir kulüpte oynamayı çok istiyordum. İstanbul'a gelme şansını kaçırmak istemiyordum.



Gerçekten sabırsızlıkla beklemiştim transferin bitmesini. Kariyerimde ve hayatımda yeni bir sayfaydı. İstanbul'a gelmek gerçekten heyecan vericiydi." diye konuştu.



Siyah-beyazlı ekibin üst üste yaşadığı şampiyonluklar sonrası İstanbul Boğazı'nda yapılan kutlamaları unutamadığını anlatan Hutchinson, "Güzel bir kutlama yapmıştık taraftarlarımızla birlikte. Uzun sayılabilecek bir süreden sonra şampiyon olmuştuk. Sezon çok önemli, farklı bir sezondu. Kutlamaları da çok güzel oldu. Boğazdan geçtik, stadyuma gittik, stadyum tıklım tıklımdı. Gerçekten ömrüm boyunca hatırlayacağım bir geceydi." değerlendirmesinde bulundu.



Taraftarların kendisine yaptığı "ahtapot" benzetmesiyle ilgili Hutchinson, "Ahtapot benzetmesini taraftarlarımız çıkardı. Çok da güzel oldu, hoşuma gitti. Oyuncu olarak beni çok iyi tarif ediyor. Çalışkanlığım, ayaklarımla her yana uzanabilmem, top çalmam, alanı kapatmam... Benzetme tam yerine oturdu, çok da güzel oldu." şeklinde görüş belirtti.



"Her şey o pasla başladı"



Geçen sezon Bayern Münih ile deplasmanda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında yaptığı hatayı unutamadığını söyleyen tecrübeli oyuncu şunları kaydetti:

"Bayern Münih maçına iyi başlamıştık. İlk 20 dakika kontrollü gidiyorduk. Benim pasımdı o yüzden çok iyi hatırlıyorum. Vida çok zor bir durumda kalmıştı. Kırmızı kart gördü. Hepimiz 11'e 11 devam etse gerçekten bir şeyler yapabileceğimize inanıyorduk. O yüzden herkesin aklında şu soru kaldı: 11'e 11 olsaydık neler yapardık, nasıl gelişirdi durum? 10 kişi kalınca o seviyedeki bir takıma karşı direnmek çok zor bir hale geldi ve hayal kırıklığı oldu. Her şey o pasla başladı. O olmasa belki başka türlü bir şey olacaktı, bambaşka bir yere gidecekti. Deyim yerindeyse kar topu etkisi oluşturdu. O yüzden bir türlü aklımdan çıkmadı."



Maç sonlarında taraftarlara üçlü çektirmenin kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Hutchinson, "Taraftarla etkileşime geçmek için üçlü çekmek çok önemli, çok değerli. Çünkü birbirimize değer verdiğimizi karşılıklı olarak hissediyoruz. Ben bunu yaparken bazen hata yapıyorum. Bazen hatta evde çocuklarla antrenman yapıyorum. Onlara da öğretmeye çalışıyorum. Ama özellikle taraftarla olan kısmı çok özel, çok güzel." ifadelerini kullandı.