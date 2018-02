Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ürkmezgil, "Şenol Güneş derbide destan yazdı. Maçın yıldızı Şenol Güneş'ti. Quaresma ve Medel ondan sonra geliyor." dedi.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı takımın 3-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinin yıldızının teknik direktör Şenol Güneş olduğunu söyledi.

Ürkmezgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında güzel bir sonuç aldıklarını belirterek, "İnsanın iş hayatı boyunca üst düzey, unutulmaz, kariyerinin zirve anları olur. Hocamız maç içinde yaptığı hamleleriyle bunu gerçekleştirdi. Şenol Güneş derbide destan yazdı. Maçın yıldızı Şenol Güneş'ti. Quaresma ve Medel ondan sonra geliyor." diye konuştu.



Siyah-beyazlı takımın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş'e zaman zaman formsuz olduğu yönünde eleştiriler yapıldığını hatırlatan Ürkmezgil, "Herkesin formsuz dönemi olabilir. Fenerbahçe karşısında hamleleri müthişti. Maçın 25. dakikasında 4-4-2'ye döndü, galip duruma geçtik, başka bir hamle geldi. Resmen şov yaptı. Başkan Fikret Orman'ı da tebrik ediyorum. Divan kurulu toplantısında Şenol Güneş'i alkışlatarak 5-0'lık bir yenilginin ardından hocaya güven verdi. Futbolcular maçlara nasıl motive oluyorsa teknik adamlar da böyle motive oluyor. Başkanın o hamlesini çok takdir ettim." ifadelerini kullandı.



"Her şeyi değiştirecek bir sonuç aldık"

Derbide alınan sonucun Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında tuttuğunu vurgulayan siyah-beyazlı yönetici, şöyle devam etti:

"Her şeyi değiştirecek bir sonuç aldık. Maçtan önce Oğuzhan'ın olmaması beni ürküttü ama her şeyde bir hayır vardır dedik. Eksiklerimiz vardı ancak takımın kazanma arzusu üst seviyedeydi. Bu sonuç Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında daha iddialı hale getirdi."



"Quaresma hakemi de kurtardı"

Attığı iki golle Beşiktaş'a derbide galibiyeti getiren isim olan Ricardo Quaresma'nın aynı zamanda maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı da kurtardığını savunan Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Hakem konuşulmadıysa Beşiktaş'ın galibiyeti sebebiyledir. Quaresma hakemi de kurtardı. Hakem, ofsayttan golü verdi, penaltımızı vermedi, Fernandao'yu atmadı. Sonuç açısından son yılların en temiz derbisi oldu ama bu galibiyetin hakem hatalarını unutturmaması lazım. Takır takır oynayınca hakemi de algıyı da yeniyorsun. Hakemler birkaç santim ofsaytı kovalıyorlar ama bu şekildeki bir ofsaytı atlıyorlar. Ya kuralı bilmiyorlar ya da oyuna motive olamıyorlar."

Ahmet Ürkmezgil, Fenerbahçeli futbolcu Fernandao'nun attığı gol sonrasındaki sevincini çirkin bulduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bir insanın rakip sahada bu şekilde hareketler yapması için çıldırmış olması lazım, çok çirkin. Tribündekiler sahaya girmeye kalksa ne olur. Bu hareketlerin bir karşılığı olması lazım. Değerlendirmek federasyonun işi. Net bir şekilde bunu gündeme alacaklar diye düşünüyorum."