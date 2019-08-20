5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
Ulusal Kanal’a teşekkür plaketi
Ulusal Kanal’a teşekkür plaketi
Antalya Alanya'da deprem
Antalya Alanya'da deprem
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Şenol Güneş genç milli takım sorumlularıyla görüştü

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, genç milli takımlarda görev yapan teknik adamlarla bir araya geldi.

Şenol Güneş genç milli takım sorumlularıyla görüştü

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin, Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ve Genç Milli Takımlar antrenörleri ile buluştu.

Tanışma niteliği taşıyan toplantıda Güneş, Kafkas ve Çetin'den genç milli takımlar ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, antrenörler ile sohbet etti. Ülke ve dünya futbolundaki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Şenol Güneş, genç milli takımların önemine değindi ve antrenörlere çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantıda Güneş'in yardımcıları ve Ümit Milli Takım teknik heyeti de hazır bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #şenol güneş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.