Şenol Güneş: "Gülmeye ihtiyacımız vardı"

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, kaybedilen maçların ardından bir kriz dönemi yaşadıklarını belirterek, “Üst üste gelen mağlubiyetler sonrası herkes üzgündü. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Maçın sonunda taraftar, yönetim, başkan ve oyuncular hep birlikte mutluydu. Gülmeye ihtiyacımız vardı,” dedi.

“KAZANMAYI UNUTMUŞTUK”

Güneş, takımda forma şansı bulan genç oyuncuların disiplinli bir şekilde mücadele ettiğini ve gelişim gösterdiklerini vurgulayarak, "Genç bir takıma, dirençli, koşan bir takıma karşı oynadık. Golü erken bulmak onların direncini biraz sarstı. Sonra ortak olmaya çalıştılar. Ama tamamıyla hem oyuncu kalitesi ve bulunduğumuz konum itibarıyla diğer maçlardan bağımsız daha güvenli, daha olumlu işler yaptık. Maç bittiğinde de hem taraftarlar hem biz, hem yönetim, başkan oyuncular hepsi mutluydu personel de dahil. Gülmeye ihtiyacımız vardı. Demek kazanmak çok önemli. Unutmuştuk bir ara. Onun bize olumlu yansımasını istiyorum." şeklinde konuştu.

“ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAMAK GEREK”

Galibiyetin ardından aşırı övgüyle oyuncuların baskı altına alınmaması gerektiğini söyleyen Güneş, özellikle Muhammed Cham’ın performansına değindi: “Bugün 3 gol atıp 2 asist yaptı. Şimdi herkes ‘en iyi oyuncu’ diye onu pazarlamaya kalkar. Ama dengeyi kaybetmeden ilerlememiz gerekiyor.”

Güneş, önlerindeki Alanyaspor maçının zorluklarına dikkat çekerek, “Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz. Bundan sonra kazanarak ilerlemek zorundayız,” şeklinde konuştu.