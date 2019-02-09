A Milli Takım'ın yeni patronu Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş oluyor. Güneş, sezon sonuna kadar hem Siyah Beyazlı ekibi hem de milli takımı çalıştıracak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun salı günü resmi açıklama yapması bekleniyor. Siyah Beyazlılar'da önemli başarılara imza atan Güneş'in yerine ise Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Sergen Yalçın ismi konuşuluyor. Aytemiz Alanyaspor ile iyi bir ivme yakalayan Sergen Yalçın ile Beşiktaş Kulübü'nün prensip anlaşmasına vardığı belirtiliyor

Peş peşe gelen kötü sonuçlar... Hayal karıklıkları... Başarısız bir dönemden geçen Türkiye A Milli Futbol Takımı için çözümün adresi Şenol Güneş oldu.



Rumen teknik adam Mirca Lucescu'nun beklenen başarıyı sağlayamaması Türkiye Futbol'unda yeni değişimi getirdi.



TRT'nin haberine göre, Milli Takım'da 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor. Deneyimli teknik adam, ay yıldızlı takımın başına geçiyor. Güneş, Türkiye'nin Mart ayında oynayacağı, Arnavutluk ve Moldova karşılaşmalarında takımın başında yer alacak. Deneyimli çalıştırıcının sezon sonuna kadar Beşiktaş'taki görevine devam edeceği öğrenildi.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi açıklamayı salı gününe kadar yapması bekleniyor.



Siyah Beyazlılar'da önemli başarılara imza atan Güneş'in yerine ise Beşiktaşın efsane futbolcusu Sergen Yalçın ismi konuşuluyor. Aytemiz Alanyaspor ile iyi bir ivme yakalayan Sergen Yalçın ile Beşiktaş Kulübü'nün prensip anlaşmasına vardığı belirtiliyor.



ŞENOL GÜNEŞ KİMDİR



Şenol Güneş (d. 1 Haziran 1952), Türk teknik direktör, kaleci mevkinde forma giymiş eski millî futbolcudur. 2015 yılından beri Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın teknik direktörüdür.



Futbolculuğa Akçaabat Sebatspor'da başladıktan sonra, yaklaşık 15 yıl Trabzonspor'da kalecilik yaptı. 1974 yılında 2. Lig şampiyonu olarak Trabzonspor'u ilk kez 1. Lig'e çıkaran takımda yer aldı. Trabzonspor'da 1975-1984 arasında altı şampiyonluk yaşadı. 1978-79 sezonunda 1110 dakika gol yemeyen Şenol Güneş, Türkiye rekoru kırdı, dünyada ise 17. oldu[1]. 1987'de futbolu bıraktı.



Şenol Güneş, 1988 yılından beri teknik direktörlük yapmaktadır. Dört farklı dönem Trabzonspor'u yöneten Güneş, dört kez Türkiye ikinciliği yaşadı. 2011-12 sezonunda Trabzonspor'un tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında takımın başındaki isimdi. Güneş, ayrıca yurtdışında teknik direktörlük yapan ender Türk teknik direktörlerden biri oldu. 2007-09 arasında Güney Kore ekibi FC Seoul'u yöneten teknik direktör, burada da bir lig ikinciliği yaşadı.



2015'te Beşiktaş JK teknik direktörlüğüne geçen Güneş, ilk sezonunda kariyerinde ilk kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gördüğü 2015-16 sezonunda da şampiyonluk yaşayan Güneş, Beşiktaş'ı üst üste şampiyon yapan ilk Türk teknik adam oldu.



2000-2004 yılları arasında Türkiye millî futbol takımını yönetti. 2002 yılında Türkiye'yi 1954'ten sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na götürdü. 2002 FIFA Dünya Kupası'nde bronz madalya kazandırarak Türkiye'ye tarihindeki en büyük başarıyı yaşattı. 2003 Konfederasyonlar Kupası'nda da aynı başarıyı tekrarladı.



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