Şenol Güneş MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyleyen Şenol Güneş şunları söyledi:

- Son 3 maça baktığımız zaman 3 puan alamadık. Bugün kendi sahamızda, dolu tribünler karşısında fizik gücü iyi olan bir takıma karşı kazanmamız gereken bir maçtı. Hızlı başladık. Tempolu, pozisyonlu bir maç oldu. Her şey iyi gitti. Sadece yanlış pas tercihleri ve atılan şutlar vardı. Farklı bitmesi gereken bir maçtı. Hak ettiğimiz bir maçtı. Hem 3 puana, hem de morale ihtiyacımız vardı. Yeni oyuncuların coşkusu iyiydi. Giren çıkan herkes 3 puanı hak etti. Orta sahanın iyi olması hem hücumu hem savunmayı iyi etkiliyor. Aboubakar'ın gol atmasına sevindim, hazır değildi, gol atmadıkça geriliyordu. Cenk ve Redmond da atabilirdi. Hepsi iyiydi.

Oynayan her oyuncunun elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğine dikkat çeken tecrübeli teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

- Sahaya çıkan her oyuncu en iyisini yapacak, yapmayan kenara gelecek. Beşiktaş'ı önemsiyoruz. Taraftar da beklenti içinde. Takımı taşıyanı, taşıyacağız. Cenk şansız 2 maç geçirdi. İyi niyetli yerlerde hatalar normal. Aynı oyuncuların iyi maçları var. Orta sahamız değişti. Eksik de olsa da defans, forvet iş yapmamız gerekiyor. Takım tüm olarak iyi, tüm olarak kötü olur. Başkasından şikayetçi olan kendinden başlamalı. Taktik kötü, antrenman kötü dediği zaman kendinde bir sorun vardır. O tip düşüncelere izin vermeyeceğiz. Bu takımın taraftarın beklediği yapıda oyun oynamasını bekliyoruz. Ankaragücü daha zor bir takım. Geçen maçta da daha fazla pozisyona girmemiz lazımdı. 3 maçtaki kayıplara üzgünüz.

Cenk Tosun hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili de konuşan Şenol Güneş,

Kadroda yer almayan Kevin N'Koudou ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Güneş, "Elimizdeki oyuncuları ihtiyacımıza göre değerlendirebiliriz. Şimdi de gidebilir. Onlara da söylüyorum. Mutu değilsen gidebilirsin. N'Koudou iyi bir oyuncu ama oynatamıyoruz. 26 tane oyuncu, 4 tane kalecim var. Dışarda kalana üzülüyorum. Dele de bunlardan birisi. Beşiktaş'a katkı yapan kalır. Öyle bir performans gösterir ki bir oyuncu kullanırız. Duygularla değil, katkılarla değerlendireceğiz. Taraftar bizle beraber savunmaya geçti. Ben taraftarın bizle beraber hücuma geçmesini istiyorum. 3'e 1 yakaladığımız pozisyonlarda doğruları yapamadık. Bunları yapmazsak sıkıntı yaşarız" dedi.

Gaziantep FK'den kiralanan Maxim'in iyi bir oyuncu olduğunu belirten Güneş şu yorumu yaptı:

Geçtiğimiz 3 haftada kötü puan kayıpları yaşadıklarını aktaran Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Colley ve Saiss gibi farklı tip oyunculara sahip olduklarına değinen Şenol Güneş, şöyle konuştu:

- Bugün savunmada iyiydik. Tayyip çok dinamikti. Colley de öyle. İlk maçını oynadı, net bir şey söyleyemeyiz. Saiss var, top kullanan bir oyuncu. Coley savaşçı bir oyuncu. Onur hem ofansif hem defansif iyiydi. Futbolcunun niyeti varsa her şeyi anlar. Sağdan atak yapıyorlardı. Tayfur'u geri aldık. Sonrasında öne de Muleka'yı aldık.

Masuaku'nun takımda kalıp, kalmayacağı yönünde gelen bir soruya Güneş, şöyle cevap verdi:

- Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Bugün daha olumluydu. Hata yapmadı mı yaptı. Onur da, o da iyiydi. Özelliği o. Geride sıkıntısı olabilir oyuncunun. Kalır mı gider mi bakarız. Değerlendirilir. Seneye nasıl taşıyacağız her şey değişebilir. Bugün var dediğin, yarın olmayabilir. Her oyuncu değerlidir. Her oyuncunun takımı yukarı çıkartması lazım.