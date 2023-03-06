Şenol Güneş MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Hak ettikleri 3 puanı aldıklarını söyleyen Şenol Güneş şunları söyledi:

- Son 3 maça baktığımız zaman 3 puan alamadık. Bugün kendi sahamızda, dolu tribünler karşısında fizik gücü iyi olan bir takıma karşı kazanmamız gereken bir maçtı. Hızlı başladık. Tempolu, pozisyonlu bir maç oldu. Her şey iyi gitti. Sadece yanlış pas tercihleri ve atılan şutlar vardı. Farklı bitmesi gereken bir maçtı. Hak ettiğimiz bir maçtı. Hem 3 puana, hem de morale ihtiyacımız vardı. Yeni oyuncuların coşkusu iyiydi. Giren çıkan herkes 3 puanı hak etti. Orta sahanın iyi olması hem hücumu hem savunmayı iyi etkiliyor. Aboubakar'ın gol atmasına sevindim, hazır değildi, gol atmadıkça geriliyordu. Cenk ve Redmond da atabilirdi. Hepsi iyiydi.

HER OYUNCU EN İYİSİNİ YAPACAK

Oynayan her oyuncunun elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğine dikkat çeken tecrübeli teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

- Sahaya çıkan her oyuncu en iyisini yapacak, yapmayan kenara gelecek. Beşiktaş'ı önemsiyoruz. Taraftar da beklenti içinde. Takımı taşıyanı, taşıyacağız. Cenk şansız 2 maç geçirdi. İyi niyetli yerlerde hatalar normal. Aynı oyuncuların iyi maçları var. Orta sahamız değişti. Eksik de olsa da defans, forvet iş yapmamız gerekiyor. Takım tüm olarak iyi, tüm olarak kötü olur. Başkasından şikayetçi olan kendinden başlamalı. Taktik kötü, antrenman kötü dediği zaman kendinde bir sorun vardır. O tip düşüncelere izin vermeyeceğiz. Bu takımın taraftarın beklediği yapıda oyun oynamasını bekliyoruz. Ankaragücü daha zor bir takım. Geçen maçta da daha fazla pozisyona girmemiz lazımdı. 3 maçtaki kayıplara üzgünüz.

CENK'İN GİTMESİNİ İSTEMEM

Cenk Tosun hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili de konuşan Şenol Güneş,

- Transfer konuşulduğu için yapılır diye bir şey yok. Kendisi kalmak istiyorsa kulüp tutmak ister. Gidecek kalacak demeyi doğru bulmam. Bana sorarsanız kalmalı. Gitmesini istemem ama gitmek isteyene dur demem. Weghorst gibi. Biz göndermedik. Mutlu olmadığı zaman mutlu olacağı yere gitmesi normal. Taraftar oynayanı, koşanı alkışlıyor, destekliyor.

Kadroda yer almayan Kevin N'Koudou ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Güneş, "Elimizdeki oyuncuları ihtiyacımıza göre değerlendirebiliriz. Şimdi de gidebilir. Onlara da söylüyorum. Mutu değilsen gidebilirsin. N'Koudou iyi bir oyuncu ama oynatamıyoruz. 26 tane oyuncu, 4 tane kalecim var. Dışarda kalana üzülüyorum. Dele de bunlardan birisi. Beşiktaş'a katkı yapan kalır. Öyle bir performans gösterir ki bir oyuncu kullanırız. Duygularla değil, katkılarla değerlendireceğiz. Taraftar bizle beraber savunmaya geçti. Ben taraftarın bizle beraber hücuma geçmesini istiyorum. 3'e 1 yakaladığımız pozisyonlarda doğruları yapamadık. Bunları yapmazsak sıkıntı yaşarız" dedi.

"MAXIM EKSTRA BİR OYUNCU"

Gaziantep FK'den kiralanan Maxim'in iyi bir oyuncu olduğunu belirten Güneş şu yorumu yaptı:

- Bir takımın beyni orta sahadır. Ne kadar iyi oynarsan hücuma o kadar iyi gidersin. Maxim ekstra bir oyuncu. Oyun sıkışırsa alacaktım. Oyun iyi gidiyordu. Rakibin gelmesine de mani oluyorduk. Salih de Gedson da iyiydi. Bekleyeyim sonra hamle yaparım dedim. Sağ bekleri çok hücuma çıkıyor diye Tayfur'u oyuna aldık. Biz de net pozisyonlar yakalıyoruz, onun için değişiklik yapmadık. 80'den sonra aldık top tutalım diye. Bunu daha iyi yapabilecek bir oyuncu. Bu tek başına yapılmaz. Katkı yapacağını düşünüyorum. Elimizde o tip oyuncular var. Hem duran top kullanan, zekası olan bir oyuncu. Salih de öyle. Gedson çok çalıştı. Biraz daha topu iyi kullanabilse çok daha iyi bir oyuncu olur.

TAKIM OLDUĞUMUZ ZAMAN İÇERİDE VE DIŞARIDA İYİ OYNAYACAĞIZ

Geçtiğimiz 3 haftada kötü puan kayıpları yaşadıklarını aktaran Güneş, şu ifadeleri kullandı:

- İlginç bir takım olduk. Bugün bile daha oyunu sakinleştirip, daha hızlı hücum etmek lazımken bir gidip geliyorduk. Dinlenmeyi de iyi yapmamız lazım, yine de olumluydu. Konya'da, Kayseri'de kazanan takımdık. O kadar kolay 2 puan gitti ki, Sivas'ta da öyle. Orta sahada çok değişiklik yaptık. Şimdi orta saha fazlamız var. Orta sahaya uygun oyuncuları kullanıyoruz. Takım olduğumuz zaman dışarda, içerde iyi oynayacağız. 3 maçta nasıl puan kaybı yaptınız derseniz cevabı ben de bulamıyorum. Hakikaten olumsuzdu. Geçen hafta oyuna hakimdik, ilk yarı pozisyon yoktu. Eksikler devam ediyor. Elimizde olan iyi oyuncular var. Saiss, Rosier gibi oyuncular var. Hizmet ettiler, inşallah devam edecekler.

Colley ve Saiss gibi farklı tip oyunculara sahip olduklarına değinen Şenol Güneş, şöyle konuştu:

- Bugün savunmada iyiydik. Tayyip çok dinamikti. Colley de öyle. İlk maçını oynadı, net bir şey söyleyemeyiz. Saiss var, top kullanan bir oyuncu. Coley savaşçı bir oyuncu. Onur hem ofansif hem defansif iyiydi. Futbolcunun niyeti varsa her şeyi anlar. Sağdan atak yapıyorlardı. Tayfur'u geri aldık. Sonrasında öne de Muleka'yı aldık.

KALIR MI GİDER Mİ BAKAR, DEĞERLENDİRİRİZ

Masuaku'nun takımda kalıp, kalmayacağı yönünde gelen bir soruya Güneş, şöyle cevap verdi:

- Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Bugün daha olumluydu. Hata yapmadı mı yaptı. Onur da, o da iyiydi. Özelliği o. Geride sıkıntısı olabilir oyuncunun. Kalır mı gider mi bakarız. Değerlendirilir. Seneye nasıl taşıyacağız her şey değişebilir. Bugün var dediğin, yarın olmayabilir. Her oyuncu değerlidir. Her oyuncunun takımı yukarı çıkartması lazım.

Ankaragücü'nün en güçlü tarafının kanatlardan yaptığı ataklar olduğuna değinen Güneş, sözlerini şöyle noktaladı: