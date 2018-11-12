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Şenol Güneş 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin soruşturma kapsamında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "müşteki" sıfatıyla ifade verdi.

Şenol Güneş 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan'da oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in savcılığa gelerek "müşteki" sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

Şikayetçi olmadı

Güneş'in ifadesinde, Türk futbolu adına yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu, şahsi olarak kimseden şikayetçi olmadığını söylediği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #beşiktaş #şenol güneş
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