Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş basın toplantısında konuştu

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih mağlubiyetinin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Güneş, "''Bu bizim için zor ve büyük bir hedefti. Oralarda yukarılarda olsak bile oraya hazır olmadığımızı daha önce de söyledim. Bu bizim gerçeğimizdir. Alıp bunu farklı bir biçimde de kullanabilirsiniz. Dünya Kupası'nı alacaz diyen arkadaşlar vardı. Bugün de hala Dünya Kupası'nı almalarını bekliyoruz. Dünya Kupası'nı o günden beri bekliyoruz. O gün söyleyenler bugün de aynı şeyi söylüyorlar. Hayırlı olsun Dünya Kupası Türkiye'ye, o yolda gitmelerini dilerim. İyi futbol oynuyoruz. Ligde yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Bunu Bayern maçında ilk kez söylemedim. Bunu korku olarak değerlendirdiler. Bunu korku olarak lanse edenleri Allah'a havale ediyorum. Ligde ve kupada kendimizi favori görüyoruz. Maçta futbolu kaybetsek bile; futbol adına kaybedeceğimizi düşünüyoruz. Pazar günü maça kazanmak için çıkacağız. Taraftarımızla birlikte ligde ve kupada en iyisini yapacağız. Biz duvara vurmadık ve terbiyesiz hiçbir şey yapmadık" dedi





''BİR GÜNDE BURAYA GELMEDİK''



''Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmak bizim için bir hedefti. Bayern Münih maçı hayal kırıklığıydı. Umutlarımızı buraya taşımak isterdik ama üzgünüz. Takımımızı ve ülkemizi çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Fair-play çerçevesinde oynadık. Bu kaybımıza kadar iyi mücadele sergiledik. En son Sporting maçında kaybetmiştik. Şimdi de Bayern maçında kaybettik. Ülkenin daha büyük başarılara layık olduğunu biliyoruz. Herkesden özür diliyoruz. Nereye gideceğimizi ve nereden geleceğimizi çok iyi biliyoruz. Beklentileri fazlasıyla büyüttüğümüz de biliyoruz. Şikayet etmeden ve mazeret üretmeden doğru işler yaparak başardık. Benden önce de başkan ve yönetim kurulunun önemli çalışmaları vardı. Bir günde buraya gelinmedi. Planlı ve programlı, ilkeli, prensipli bir kulüp olmaya çalışıyoruz. Kulüp yapısını değiştiğini, oyuncu yetiştiren bir kulüp olduğumuzu görmek istiyoruz. Böyle bir kulüp olmak istiyoruz ama bunun için zaman lazım. Bayern Münih'in nasıl Bayern Münih olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunları överek kendi başarısızlığımızı kapatmak istemiyoruz. İlkeli ve prensipli olmamızın yanı sıra cesaretli olmaktan asla vazgeçmedik. Bu işi yaparken de hep kendimize yakışır davrandık. Bir günlük planlar yapmıyorsunuz. Geçen sezondan gelen bir oyuncu anlayışı ve plan var. Yapılan antrenmanlar ve çalışmalar sonucunda sahaya bir kadro çıkıyor. Biz sahanın içinde kalırken, bizi saha dışında yıpratmak isteyenlerin kendi insanımız tarafından olması üzücü bir durum. Gelecek adına sıkıntılı bir durum. Bunlar doğru değildir ama o yapılanlar onların işidir. Bunun sağlıklı bir etkisi hiçbir takıma yoktur. Ne bize ne de başka bir takıma fayda sağlamaz. Geçmişe değil geleceğe bakacağız. Kötü sonuçtan ders çıkaracağız. Sağduyulu ve güleryüzlü, iyi bir dille ligde ve kupada yarışımıza devam edeceğiz. Hayallerimizi hiç kaybetmedik.''



''DÜNYA KUPASI, TÜRKİYE'YE HAYIRLI OLSUN''

''Bu bizim için zor ve büyük bir hedefti. Oralarda yukarılarda olsak bile oraya hazır olmadığımızı daha önce de söyledim. Bu bizim gerçeğimizdir. Alıp bunu farklı bir biçimde de kullanabilirsiniz. Dünya Kupası'nı alacaz diyen arkadaşlar vardı. Bugün de hala Dünya Kupası'nı almalarını bekliyoruz. Dünya Kupası'nı o günden beri bekliyoruz. O gün söyleyenler bugün de aynı şeyi söylüyorlar. Hayırlı olsun Dünya Kupası Türkiye'ye, o yolda gitmelerini dilerim. İyi futbol oynuyoruz. Ligde yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Bunu Bayern maçında ilk kez söylemedim. Bunu korku olarak değerlendirdiler. Bunu korku olarak lanse edenleri Allah'a havale ediyorum. Ligde ve kupada kendimizi favori görüyoruz. Maçta futbolu kaybetsek bile; futbol adına kaybedeceğimizi düşünüyoruz. Pazar günü maça kazanmak için çıkacağız. Taraftarımızla birlikte ligde ve kupada en iyisini yapacağız. Biz duvara vurmadık ve terbiyesizlik hiçbir şey yapmadık.



''DÜNYANIN EN İYİ TAKIMI DEĞİLİZ''

''Biz dünyanın en iyi takımı değiliz ama iyi olmaya çalışan bir takımız. Olmuş ve ölmüşü konuşmak için değil bulunduğumuz durumu konuşmak için buradayım. Ortalığı tozu dumana katıp kirli iş yapanlara alet olmayacağız. Bizi bu insanlar gibi göstermeye çalıştılar. Doğru yönetip değer verdiğimizi düşünüyorum. Sevgimizi ve çalışmalarımızı daha da büyüteceğiz. İnsanların birbirine saygı duyduğu günleri özlüyorum. Kimseyi korkutmak gibi bir niyetimiz yok. Kazanırsak takım olarak kazanırız, kaybedersek de sorumlusu ben olurum. Hiçbir oyuncuyu tek tek suçlayamayız. Herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Zaten maç kötüydü. Caner Erkin iyi olduğunu düşündüğü için neden oyundan çıktığını sordu. Caner de bocalıyordu ve ikinci yarıda etkisiz olmuştu. Yazıldığı için söylüyorum. Çıkarken kendisi iyi olduğunu düşünebilir ama elini kaldırarak oyundan çıktıysa bu doğru değil. İfadesi aynen öyleydi. Bunu konuşan arkadaşımız el kol hareketi yaptı demişti. 3-4 maç ceza verilebilir. El kol yapınca 6 maç ceza veriyor. Ağzıyla kirli işler yapanlar 1 maç ceza oluyor. Ben oyuncuma ceza vermeyeceğim. Onun saha içinde yaptıkları daha önemli. Ne ben ne Caner veya hiçbir oyuncum mükemmel değildir. İyi niyetle işimizi yaparak, sizlerin de saygı ve ilgi duyacağı şeyler sunmak istiyoruz. Hepimiz Beşiktaş için varız. Kurumal kimliği önde tutan ülkesi için oynayan bir kulübüz. Ülkesinin en kötü günlerinde kendi menfaatini düşünenler aynı paydada olamayız. Ne eğitmeyi ne de değer korumayı bilen bir toplumuz. Biraz daha saygı görmeyi bekliyoruz. Başarılı sonuç aldığımız zaman herhangi bir takım veya herhangi bir kişi de olsa onun yok edilmesi gerekilen bir durum değildir. Sadece işinde başarısız olmuş demektir. Bununda bir karşılığı vardır. İmkansız gibi görünen şeyleri hayata geçirmeyi çalıştık ama ulaşınca da bunun kıymetinin olmadığını gördük yoksa bu zorlukları hep çekeceğiz. Çünkü genelde yeni hoca veya oyuncu geldiği zaman çok konuşuruz ama daha sonra 'bunu gönderelim' diye konuşuruz. Biz bu günlere kolay gelmedik, kolay da kaybetmeyiz. Bayern'in oyun anlamında bizden üstün olmasını bekliyorduk. Gol bulamayınca da risk alacaklarını biliyorduk. 11'e 11 oynasak daha güzel olacaktı tabi maç. Yenerdik desem kendimi kandırmış olurum. Şampiyonlar Ligi bu sene bize bedel ödetti ama ülkemiz için buna değer.''



''TOSIC ARAMIZA YENİ KATILDIĞI İÇİN İKİNCİ YARI OYNATMAYI DÜŞÜNDÜM''

''İlk yarıda Vida atıldığı zaman Tosic'i oyuna almayı düşündük çünkü savunma anlayışı bakımından fakat bir süre orada Medel'i görmek istedim. Onun orada etkili pozisyonları vardı. Biz de hücuma çıkabiliyorduk. Tosic'in bizi ne kadar taşıyacağını bilmiyorduk çünkü takıma yeni katılmıştı. Performans olarak ne vereceğini ön göremedik. İkinci yarıda oynatırsam daha iyi demiştim. Yediğimiz ilk gol bizi moralmen de çökertti. Robben girdikten sonra daha etkili olmaya başladılar. Stoper alıp onun kademesine girmeyi düşündük. Tosic'i oyuna alıp önden adam çıkarmaya karar verdik. Bir iki pozisyon bulduk. Başlangıçta Vagner ve Talisca'yı top taşır diye düşündük. Onlar da bunu iyi yapmaya çalıştılar. Tosic'i oyuna aldıktan sonra devam edince Adriano'yu sola Gökhan'ı sağa aldık. Oyunun gidişi olumsuzluğa döndü. Tolgay'ı oyuna alırken de Medel'in bir çekmesi vardı. Üzerine giderse sakatlığı büyüyebilirdi o yüzden bu değişikliği yaptık. Biz sadece kazanmak için yarışmıyoruz. Aynı zamanda öğrenmek için de bazı şeyleri yapıyoruz. Ortaya Tolgay-Oğuzhan da yapabilirdik. Sizin göreviniz zaten bu eleştirileri getirmek. Fakat önemli olan ilkeler ve değerler bazında konuşmak. Geçmişte bunu yaparlardı. 'Oyunu okuyamaz' derlerdi. Şimdi de oyuncular üzerinden tartışmalar başladı. Bizi olduğumuz dışında göstermek olmuyor. Mevcut durumu gösterirken ayna tutmaya çalışıyoruz. Ülkemizin gurur duyacağı bir Şampiyonlar Ligi serüveni yaşadık. Bayern Münih'i yenseydik de elenseydik de onlardan daha iyi bir takım değiliz. Bu gerçeği biliyorum. Futbol bu, dünyanın sonu değil. Beşiktaş'ın durumu yıkılacak bir durum değildir ama yıkılmamızı isteyen insanları görüyorum. Beşiktaş'ın hedefi nedir? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hedefi nedir? Bu takımların ismi şampiyonluk demektir zaten... Bunlar ayrı konuşacağımız konular.''



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ALINAN SONUÇ DERBİYİ ETKİLER Mİ?

''Şampiyonlar Ligi'nin lige etkisi olmaz. Alakası olmayan konular. Kaybetmiş bir takım olarak moralimiz tabii ki bozuldu. Hedefimiz kafa kafaya oynamaktı, başaramadık. Fenerbahçe maçını kazanmak için sahada olacağız. Talisca, Pepe dışında Gökhan ve Vida'nın sakatlığına bakacağız. Her rakibe uygun bir takımı sahaya sürmeye çalışıyoruz. Bayern Münih'in gücü nedeniyle orta sahada Medel ve Atiba gibi savunma yönü kuvvetli oyuncuları tercih ettim. Oğuzhan'ı daha çok hücumda düşünüyorum. Mevkii tamam ama mühim olan oyuncunun iyi olması, ne verdiği. Kadroda hava toplarını düşündüm, hepsine de vurdular. Ben birileriyle beraber yaşayan bir adam değilim, birileri benimle yaşadı. Her şeyi açık, samimi, yardımcılarımla... Kim sizle konuşuyor bilmiyorum. Size yanlış bilgi veriyorlar. Yardımcı antrenör beni yönetmiyor, ben onu yönetiyorum. Performansımın düşük olduğunu da düşünüyorum. Yardımcı antrenör yardımcı antrenörlük yapar. Tabii ki fikirleri vardır ama antrenörü yönetmez, yönetilir.''



''PAZAR GÜNÜ RAKİBİMİZ OLAN TAKIM 'EN İYİ TAKIM' OLDUĞUNU SÖYLÜYOR''

''Bir maç Beşiktaş'ın kaderini bağlamaz. Biz bu maçı kazanmak istiyoruz. Kazandığımız zaman avantajın bize geçeceğini de biliyoruz. Önümüzdeki 4 maçı da kazanmak istiyoruz. Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir'i mağlup edersek en iyi olacağımızı biliyorum. Kazansak da hiçbir şey bitmiyor. Arkasından kupa maçı da var. Her maç önemlidir ama Fenerbahçe maçı daha önemlidir. Biz Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu söylemiyoruz. Bunu rakiplerimiz söylüyor. Bu haftaki rakibimiz de söylüyor.''



''VIDA UYUM SORUNU YAŞIYOR''

''Vida iyi bir oyuncu ama Mitrovic'in geldiği günlerdeki sorununu yaşıyor. Oyun yapısı olarak farklı oynuyor. Zaman zaman rakibe uzak kalıyor. Top kullanırken yanlış tercihler yapıyor. Pozisyon alırken yanlışlar yapıyor. Medel ilk geldiği zaman, hem performans hem de fiziksel olarak sıkıntılıydı. Mutsuz ve gergindi. Şimdi daha iyi durumda. Bazı oyuncular geç bazı oyuncular erken uyum sağlıyor. Mesela Pepe'nin böyle sorunu olmadı. Medel bunu yaşadı. Vida da yaşıyor. Beklediğimizin altında oynadı. Mitrovic'in giderkenki hali Vida'dan daha iyiydi. Henüz verim olarak istediğimizi alamadık. Oyuncuları geç ve hazırlık döneminde almamız sıkıntı oluyor. Oynayıp maç kaybettiğin zaman hem onu etkiliyor hem bizi etkiliyor. Vida şu anda çok üzgün. Hepiniz de biliyorsunuz. Bunlar mazeret değil ama sorduğunuz için söylüyorum. Cyle Larin'de beklenti var. Oynamayanlar akla geliyor ama Larin şu an Talisca, Vagner Love, Mustafa Pektemek ve Negredo'nun önünde değil. Çıkıp bir maç iyi oynayabilir...''



ulusal.com.tr