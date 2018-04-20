Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, taburcu edildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile dün yapılan yarı final rövanş maçında yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.



Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar sonucu 57. dakikada hakem tarafından tatil edilen müsabakada kendisine isabet eden cisim nedeniyle başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş, geceyi Fulya Acıbadem Hastanesi'nde geçirdi.



Tecrübeli teknik adam, tedavisinin ardından sabah erken saatte hastaneden taburcu edildi.