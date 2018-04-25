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Şenol Güneş ve 3 futbolcu ifadeye çağrıldı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili soruşturma kapsamında, Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ve Quaresma mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Şenol Güneş ve 3 futbolcu ifadeye çağrıldı

Yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile futbolcular Tolga Zengin, Caner Erkin ve Ricardo Quaresma mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaşarasında oynanan maçın 57. dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

Savcılık, Şenol Güneş'in de başından yaralandığı saha olaylarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Şenol Güneş, Tolga Zengin, Caner Erkin ile Ricardo Quaresma'yı mağdur sıfatıyla ifadeye çağırdı. Bu kişilerin ifadelerinin emniyette alacağı belirtildi.

Güneş, Zengin, Erkin ve Quaresma'nın ifadelerinin Galatasaray-Beşiktaşderbisi sonrası Spor Güvenliği Şubesi Müdürlüğünce alınabileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #fenerbahçe #Quaresma #caner erkin #tolga zengin #şenol güneş
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