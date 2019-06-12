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Şenol Güneş: Yarış devam edecek

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ilk yenilgisini İzlanda'da aldı. 2-1 biten karşılaşmada Dorukhan Toköz, Ay Yıldızlı forma ile ilk golünü attı. Milliler, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7. maçta da galip gelemedi. Yurda dönen takım kafilesi, bayraklarla karşılandı.

Şenol Güneş: Yarış devam edecek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda'ya 2-1 mağlup olan Türkiye, grupta liderliği averajla kaybetti.

Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk yenilgisini yaşarken, Dorukhan Toköz, A Milli Takım ile ilk golünü attı.

Grupta sırasıyla Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı 4-0 ve Fransa'yı 2-0 yenen Türkiye, İzlanda karşısında kaybedince grupta 2. sıraya geriledi.

Türkiye, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7. maçtan da galibiyet elde edemedi. Milliler, bu maçla beraber rakibi ile başkent Reykjavik'te oynadığı 7 maçta 6 mağlubiyet bir beraberlik yaşadı.

Takımı'na moral vermek için ise İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni yapıldı. Ay-yıldızlı kafile Türk bayraklarıyla karşıladı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #şenol güneş
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