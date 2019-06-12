Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ilk yenilgisini İzlanda'da aldı. 2-1 biten karşılaşmada Dorukhan Toköz, Ay Yıldızlı forma ile ilk golünü attı. Milliler, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7. maçta da galip gelemedi. Yurda dönen takım kafilesi, bayraklarla karşılandı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda'ya 2-1 mağlup olan Türkiye, grupta liderliği averajla kaybetti.



Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk yenilgisini yaşarken, Dorukhan Toköz, A Milli Takım ile ilk golünü attı.



Grupta sırasıyla Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı 4-0 ve Fransa'yı 2-0 yenen Türkiye, İzlanda karşısında kaybedince grupta 2. sıraya geriledi.



Türkiye, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7. maçtan da galibiyet elde edemedi. Milliler, bu maçla beraber rakibi ile başkent Reykjavik'te oynadığı 7 maçta 6 mağlubiyet bir beraberlik yaşadı.



Takımı'na moral vermek için ise İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni yapıldı. Ay-yıldızlı kafile Türk bayraklarıyla karşıladı.





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