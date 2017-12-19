Göztepe Kulübü Başkanı Sepil, "İlk 16 haftada 30 puanı ben de beklemiyordum, hiçbirimiz beklemiyorduk." dedi.

Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek 16. haftada 30 puana ulaşan Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, bu kadar puan alacaklarını beklemediğini söyledi.

Sepil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor karşısında aldıkları galibiyetle üst üste 4. maçlarını kazandıkları için mutlu olduklarını kaydetti.



Takımının iyi performans gösterdiğini ifade eden Sepil, şöyle konuştu:

"Bu karşılaşma, Galatasaray maçını daha enteresan bir hale getirdi. Bize hala niye üst sıralardan bahsetmiyorsunuz diye soruyorlar. İleride bahsederiz, oraya yaklaşalım o zaman bahsederiz. Şu an hedefimiz tek tek bütün maçları kazanmak. Haftaya Galatasaray karşısına da aynı şekilde çıkıp, oynayacağız. Seyirci ve camia inanılmaz. Hep beraber kenetlendik, yolumuza devam edeceğiz."

"Bunun hayalini bile kurmuyordum"

Sepil, lige yeni çıkmış bir ekip olarak 30 puana ulaşmanın önemli olduğunu belirterek, "Bunun hayalini bile kurmuyordum. Hayallerimizi genişletiyoruz. İlk 16 haftada 30 puanı ben de beklemiyordum, hiçbirimiz beklemiyorduk. Şu ana kadar geldiğimiz nokta çok güzel, inşallah buna bütün sezon devam ederiz." dedi.



Galibiyet oranı yüzde 56

Süper Lig'e 14 sezon sonra dönen Göztepe, en başarılı olduğu dönemi geçiriyor. Süper Lig'de 786 maçta 247 galibiyet, 251 beraberlik ve 288 mağlubiyet alan Göztepe, toplamda yüzde 31'lik galibiyet oranına sahip.

1970-1971 sezonunda 30 maçta ligi 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 3. sırada bitiren sarı-kırmızılı ekip, o sezon yüzde 47'lik galibiyet oranı yakalamıştı.

Bu sezon ilk 16 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan İzmir temsilcisi, yüzde 56'lık galibiyet oranıyla 1970-1971 sezonundaki başarısını geride bıraktı.