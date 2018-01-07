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Seramiksan: 2 - Çanakkale Belediyespor: 3

Seramiksan: 2 - Çanakkale Belediyespor: 3

Seramiksan: 2 - Çanakkale Belediyespor: 3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Çanakkale Belediyespor, deplasmanda Seramiksan'ı 3-2 yendi.
Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeli geçen ilk seti, Seramiksan 26-24 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sete hızlı başlayan Çanakkale Belediyespor, teknik molaya 12-9 önde girdi. Etkili mücadelesini sürdüren konuk takım, seti 25-22 alarak skoru 1-1'e getirdi.
Üçüncü sette teknik molaya 12-10 üstün giren Seramiksan, çekişmeli geçen seti 28-26 kazanarak skoru 2-1 yaptı.
Dördüncü sette oyunun kontrolünü elinde bulunduran Çanakkale Belediyespor, seti 25-20 alarak tekrar eşitliği sağladı: 2-2
Müsabakanın son setini de 15-11 kazanan Çanakkale Belediyespor, salondan 3-2 galip ayrıldı.

Salon: Turgutlu Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil
Seramiksan: Sinem Yıldız, Krsmanovic, Malasevic, Meryem Boz, Bayramova, Sıla Çalışkan (Sedef Sazlıdere, Mısra Gizem Aşçı, Rida Erlalelitepe, Ceyda Demirhan, Yeşim Astarlar, Işıl Öz)
Çanakkale Belediyespor: Fromm, İpek Soroğlu, Seda Arısoy, Cemre Janset Erkul, Da Silva, Alajbeg (Ceren Önal, Elif Uzun, Ceren Çınar, Gözde Dal İrgi, Şule Yetimoğlu)
Setler: 26-24, 22-25, 28-26, 20-25, 11-15
Süre: 136 dakika (30, 30, 32, 27, 17)
 


Kaynak: AA
Etiketler; #voleybol #Vestel Venus Sultanlar Ligi #Seramiksan #Çanakkale Belediyespor
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