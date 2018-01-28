Ivan Yariguin Turnuvası'nda mücadele eden milli güreşçilerden Fatih Erdin, 86 kiloda gümüş, Selahattin Kılıçsallayan ise 65 kiloda bronz madalya aldı

Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, Ivan Yariguin Turnuvası'nı 2 madalyayla tamamladı.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Rusya'nın Krasnoyarsk şehrinde düzenlenen turnuva sona erdi.



86 kiloda mücadele eden Fatih Erdin, gümüş, 65 kiloda mindere çıkan Selahattin Kılıçsallayan ise bronz madalya kazandı.



Barış Kaya (57 kilo), Muhammed Demir (74 kilo), Muhammet Nuri Kotanoğlu (79 kilo), Serdar Böke (92 kilo) ve Yunus Emre Dede (97 kilo), sıkletlerinde 5. sırayı aldı.



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, turnuvaya ilişkin değerlendirmesinde, "Avrupa Şampiyonası öncesindeki bu tip turnuvalar, alınan madalyadan çok sporcularımızın son durumlarını görmemiz açısından büyük önem taşıyor. Her sıklette mücadele eden güreşçilerimiz bu turnuva sayesinde eksik yönlerini görme şansı yakaladı. Hazırlıklarımızı bu yönde sürdürüp Avrupa Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.