Serdal Adalı Adaylığını Açıkladı! Beşiktaş Seçim Öncesi Yeni Gelişme

Beşiktaş'ta seçim günü yaklaşıyor. Siyah-beyazlılarda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü yapılacak.

Serdal Adalı Adaylığını Açıkladı!

Beşiktaş'ta Hasan Arat yapılacak seçimde başkanlığa adaylığını açıklayan ilk isim olmuştu.

Kulübün eski yöneticilerinden Serdal Adalı da basın toplantısı düzenledi. Serdal Adalı düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacağını duyurdu.

Serdal Adalı, Yıldırım Demirören döneminde futbol şube sorumlusu ve asbaşkan olarak görev almıştı. Serdal Adalı, 2013 ve 2019 yılında yapılan seçimlerde aday olmuş ancak kazanamamıştı.

Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada başkanlığa aday olabileceğinin sinyalini vermişti. Serdal Adalı, "Şu an tek aday var. Emre Kocadağ'ın aday olacağını düşünmüyorum. 4 senedir burada, transferleri yapan kendisiydi. Futboldan sorumlu asbaşkandı. Futbolda başarısız bir sezon yaşıyoruz, zaten böyle olmasa seçim gündemi olmazdı. Beşiktaş tek adayla seçime girmez. Genel kurulun büyük bir ilgisi ve teveccühü var. Daha önceki dönemlerde olmadığı kadar büyük bir baskı var adaylığım konusunda. Bunu karşılıksız bırakmak zor." ifadelerini kullanmıştı.