Serdal Adalı ve Abdullah Kavukcu PFDK’ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, 9 Aralık 2025 tarihli sevk raporlarını kamuoyu ile paylaştı. Raporda, özellikle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" başlığı altında iki büyük kulübün yöneticileri yer aldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı: Başkan Adalı, kulübün resmi sosyal medya (X) hesabından 8 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan açıklamalar nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Aynı zamanda Beşiktaş Kulübü de bu açıklamalar ve Gaziantep FK maçı sırasındaki "çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu: Kavukcu, kulübün resmi YouTube hesabından 4 Aralık 2025 tarihinde yapılan açıklamalar dolayısıyla aynı madde (FDT 38) gereğince tedbirsiz olarak disipline gönderildi. Galatasaray Kulübü de bu açıklamalar ve Samsunspor maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" ile "talimatlara aykırı hareket" gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edilenler arasında.

PFDK'ya sevk edilen diğer kulüpler ve idareciler, farklı disiplin ihlalleri nedeniyle raporda yer aldı:

Çaykur Rizespor: Kulüp, Konyaspor maçı sonrasında resmi sosyal medya (X) hesabından 6 Aralık 2025'te yayımlanan ve "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" içeren paylaşım nedeniyle FDT 38. maddeden sevk edildi.

Hasan Yavuz Bakır (Çaykur Rizespor İdarecisi): Bakır da kulüp hesabındaki bu açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya gönderildi.

Fenerbahçe Kulübü: Rams Başakşehir Futbol Kulübü ile oynanan müsabakadaki "çirkin ve kötü tezahürat" (FDT 53. madde) nedeniyle disipline sevk edildi.

Trabzonspor Kulübü: Göztepe maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçesiyle (FDT 53. madde) PFDK'nın gündemine alındı.

Corendon Alanyaspor: Antalyaspor maçı sırasında gerçekleşen "çirkin ve kötü tezahürat" (FDT 53. madde) ihlali nedeniyle sevk edildi.

Umut Furkan Can (Antalyaspor Antrenörü): Alanyaspor maçında "talimatlara aykırı hareketi" (FDT 46. madde ve Akreditasyon Talimatı 7/1) sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Eyüpspor Kulübü İdarecisi Fatih Kulaksız: Kayserispor maçı sırasındaki "talimatlara aykırı hareketi" (Akreditasyon Talimatı 7/1) nedeniyle tedbirsiz sevk edildi.

Kocaelispor Kulübü ve Kasımpaşa Kulübü: Her iki kulüp de 7 Aralık 2025'teki Kocaelispor-Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında "talimatlara aykırı hareket" (FDT 46. madde ve Statü 6/5, EK-1) gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.