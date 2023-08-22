Serdar Dursun'a sürpriz talip!

Takımdan ayrılması beklenen Serdar Dursun'un gün geçtikçe talipleri artıyor.Sarı-lacivertlilerin yeni sezonda kadro yapılanmasında düşünülmeyen isimlerden biri olan Serdar Dursun'a yeni bir talip çıktı.İşte o teklif...

Serdar Dursun'a sürpriz talip!
Serdar Dursun'a sürpriz talip!
Editör: Nihat Çarboğa
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Fenerbahçe'de yeni sezonda kadro yapılanmasında düşünülmeyen isimlerden biri olan Serdar Dursun'a yeni bir talip çıktı.

RAKOW TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Polonya basını, Rakow'un bir hücum takviyesi yapmak istediğini ve Fenerbahçe'den Serdar Dursun ile ilgilendiğini duyurdu.

Serdar Dursun'a sürpriz talip! - Resim : 1

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Rakow'un geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde de 31 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği hatırlatıldı. Ancak daha sonra transferin gerçekleşmediği ve Serdar Dursun'un Rakow'da daha sonra yeniden gündeme geldiği vurgulandı.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Serdar Dursun'un güncel piyasa değerinin 1.7 milyon euro olduğu ve Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesinin kaldığı ifade edildi. Deneyimli forvetin sarı-lacivertli takımda yedek kaldığı ve bu nedenle Fenerbahçe'nin satışına sıcak bakabileceği öne sürüldü.

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2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun, sarı-lacivertli takımda 64 maçta 19 gol attı ve 9 asist yaptı.

# Serdar Dursun # fenerbahçe
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