Serdar Dursun'a sürpriz talip!

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadro yapılanmasında düşünülmeyen isimlerden biri olan Serdar Dursun'a yeni bir talip çıktı.

RAKOW TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Polonya basını, Rakow'un bir hücum takviyesi yapmak istediğini ve Fenerbahçe'den Serdar Dursun ile ilgilendiğini duyurdu.

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Rakow'un geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde de 31 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği hatırlatıldı. Ancak daha sonra transferin gerçekleşmediği ve Serdar Dursun'un Rakow'da daha sonra yeniden gündeme geldiği vurgulandı.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Serdar Dursun'un güncel piyasa değerinin 1.7 milyon euro olduğu ve Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesinin kaldığı ifade edildi. Deneyimli forvetin sarı-lacivertli takımda yedek kaldığı ve bu nedenle Fenerbahçe'nin satışına sıcak bakabileceği öne sürüldü.

SERDAR DURSUN'UN ADI SÜPER LİG'DEN FATİH KARAGÜMRÜK VE SAMSUNSPOR'LA DA ANILMIŞTI

2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun, sarı-lacivertli takımda 64 maçta 19 gol attı ve 9 asist yaptı.