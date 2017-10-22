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Serdar 'gürlemeye' devam ediyor

Gençlerbirliği'nde geçen sezon sergilediği performansla milli takıma kadar yükselen Serdar Gürler, son haftalarda Osmanlıspor'un aldığı galibiyetlerdeki katkısıyla dikkati çekiyor.

Serdar 'gürlemeye' devam ediyor

Gençlerbirliği'nde geçen sezon gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen Serdar Gürler, son haftalarda Osmanlıspor'un aldığı galibiyetlerde "başrol" oynadı.

Sezon başında Gençlerbirliği'nden, bir diğer başkent temsilcisi Osmanlıspor'a transfer olan Serdar, başarılı performansını mor-sarılı ekibe de taşıdı.

Osmanlıspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki milli oyuncu, özellikle son haftalardaki futboluyla yeniden dikkatleri çekti.

Serdar, mor-sarılı ekiple ilk gol sevincini Galatasaray maçında yaşadı. Kanat ve forvet bölgelerinde görev alabilen futbolcu, 2. haftada sarı-kırmızılı ekibe 3-1 yenildikleri maçta takımının tek golünü attı.

Osmanlısporlu futbolcu, 2-2 berabere kaldıkları 3. haftadaki Kayserispor ve 4-2 kaybettikleri 5. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçlarında takımının birer golünün pasını verdi.

Milli futbolcu, bu sezonki ilk çıkışını Osmanlıspor'un, 7. haftada Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta yaptı. Kasımpaşa karşısında 2 gol pası veren Serdar, başkent temsilcisinin ligde ilk galibiyetini almasında önemli rol oynadı.

Kardemir Karabükspor galibiyetinde başrolde
Osmanlıspor'un, 8. haftada Bursaspor'a 3-1 yenildiği maçta Doukara'yı golle buluşturan pası veren Serdar, kritik Kardemir Karabükspor galibiyetinde de başroldeydi.

Mor-sarılı ekibin dün 3-0 kazandığı maçta rakip fileleri 2 kez havalandıran Serdar Gürler, 9. hafta itibarıyla 3 gol, 5 asistlik performansa ulaştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gençlerbirliği
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