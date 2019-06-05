Aytemiz Alanyaspor, teknik direktr Sergen Yalçın ile yolları ayrıldıklarını açıkladı. Aytemiz Alanyaspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?

Alanyaspor resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:



Yönetim kurulumuz ile sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Sergen Yalçınarasında yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanmamıştır. Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Yeni teknik direktör kim olacak?

Yenialanya.com'da yer alan habere göre, Aytemiz Alanyaspor yönetiminin, gündemdeki diğer teknik direktör adayı Erol Bulut ile temasa geçerek Alanya'ya davet ettiği ortaya çıkmıştı. Aytemiz Alanyaspor yönetimi ile görüşme halinde olduğu iddia edilen başarılı teknik direktörün turuncu yeşilli yönetimle masaya oturacağı konuşulmaya başlandı. Bugün şehre gelen ve Alanyaspor 2. Başkanı Kamil Köseoğlu'nun sahibi olduğu Krizantem Otel'e yerleşen Erol Bulut'un Alanya'ya tatil için gelmediği ifade edilirken, tecrübeli teknik adamın 1-2 gün içerisinde Alanyaspor'un yeni teknik direktörü olabileceği de gelen bilgiler arasında.





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